"Мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей – мониторинговые каналы

Вражеские "мопеды" на юге Украины подтвердились: траектория движения – в сторону Николаевской и Кировоградской областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Они добавляют, что боевая работа уже началась, потому волноваться не нужно. Мол, в Херсонской и Николаевской области работает ПВО.

Также не нужно спекулировать по количеству вражеских ракет – в прошлый раз, когда было 10 российских бортов, было выпущено 20 ракет.

"Они не могут запускать большое количество ракет с воздушных носителей, но комбинированные атаки все еще возможны", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В Херсонской и Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

В Херсоне раздаются взрывы.