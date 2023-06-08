Мор рыбы, отсутствие питьевой воды и отравленная почва: подрыв Каховской ГЭС может изменить экобаланс навсегда

Подрыв Россией Каховской ГЭС — безусловно, самая большая техногенная катастрофа за последние десятилетия. Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий.

Издание The Washington Post проанализировало экологические последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. И хотя все эти данные и прогнозы предварительные, опрошенные изданием эксперты изображают мрачную картину.

Часть последствий — мор рыбы в водохранилище — можно наблюдать уже сегодня. Менее очевидно, что в иле со дна Каховского водохранилища десятилетиями хранились различные токсины и даже потенциально радиоактивные частицы со времен аварии на ЧАЭС.

"Теперь есть немалые шансы, что они загрязнят воду и территории ниже по течению. Также паводок загрязнит юг Херсонщины химикатами с полей и промышленных предприятий, которые затопило водой. Какой будет эта смесь и как она отразится на здоровье людей и животных, сейчас не стоит прогнозировать", – говорят эксперты.

Другим следствием является то, что для большого количества населения исчезнет возможность получать питьевую воду привычным путем – из водозаборов Днепра. Это можно компенсировать выкачкой подземных вод, но довольно быстро эти источники опустеют, говорят опрошенные WP экологи, в частности, из украинской общественной организации "Экодия". По крайней мере, не хватит воды для полива полей.

Кроме того, в результате затопления воды попадут токсины из выгребных ям, канализации и другие химические вещества, которые были либо в земле, либо хранились на затопленной территории.

Отдельная проблема – мины, которых немало и с временно оккупированной стороны Днепровского побережья, и со свободной. Скорее всего, у украинских и российских военных были карты установленных мин. Теперь эти карты нерелевантны и разминировать территории будет значительно сложнее.

Уменьшение количества воды в Каховском водохранилище уничтожит много мест нереста рыбы, хотя может увеличить в нижнем течении Днепра. Также под угрозой уничтожения экосистемы Олешковских песков и Кинбурнской косы.

Под угрозой находились животные и заповедник "Аскания-Нова". В организации Uanimals сообщили о гибели всех животных, кроме уток и лебедей, находившихся на территории зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке.

Напомним:

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

По предварительным оценкам, в Херсонской области затоплено ориентировочно десять тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье. В несколько раз больше — на левом берегу области, который находится под оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что будет затоплено от 35 до 85 населенных пунктов Херсонской области.

"Мы понимаем, что будут большие проблемы с подвозом питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском, конечно", — сказал он.

Модель худшего варианта развития событий выглядит так:

Эксперты оценивают возможный новый проект ГЭС на месте разрушенной Каховской ГЭС в сумму более 1 млрд долларов.

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