Моральный ущерб за войну: в Хмельницком мужчина отсудил у России 200 тысяч гривен

Хмельницкий апелляционный суд принял решение взыскать в пользу жителя областного центра из Российской Федерации 200 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб, причиненный ему вооруженной агрессией.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в государственном реестре судебных решений.

В исковом заявлении мужчина жаловался на плохой сон из-за сирен воздушной тревоги и длительного пребывания в укрытии. По его словам, война привела к нарушению его прав и нравственным страданиям.

В заявлении мужчина также отметил, что созерцание им разрушенных построек в Хмельницком "приносит ему дополнительный дискомфорт и потерю веры в человечность захватчиков".

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Ранее Хмельницкий горрайонный суд отказал мужчине в иске, в котором он требовал взыскать в свою пользу 1 200 тысяч грн морального ущерба от РФ и 1 грн с государства Украина за ущерб, причиненный ему из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти". Однако истец обжаловал это решение и подал апелляцию.

Представителями ответчиков были указаны посольство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины.

Кабинет министров Украины подал отзыв на апелляционную жалобу, сославшись на ее необоснованность и нехватку доказательств. Апелляционный суд подтвердил, что истцу не был причинен моральный ущерб в результате незаконных (неправомерных) действий государства Украины в лице Кабинета Министров Украины.

В то же время суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для возмещения морального ущерба, причиненного жителю Хмельницкого неправомерными действиями государства Российской Федерации.

"Учитывая обстоятельства дела и обоснование иска, [суд] считает возможным определить размер возмещения морального вреда в сумме 200 000 грн", — говорится в судебном решении.

Напомним, Украина начала осуществлять выплаты гражданам, чье жилье было разрушено российскими войсками. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, вскоре они получат новые дома.

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