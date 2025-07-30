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- Украина
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Мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса: Свириденко сказала, чего ждут власти
Решение о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса было принято на первом заседании нового правительства.
Правительство ввело мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса. Благодаря этому ожидается, что предприниматели будут заниматься исключительно вопросами развития собственного дела и трудоустройством людей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
По словам Свириденко, власти надеются, что мораторий будет работать безупречно.
«И, конечно, мы чувствуем, что бизнес ожидает от правительства также ощутимых шагов по дерегуляции, поэтому вместе с коллегами мы сейчас начали аудит всех бюрократических процедур, вдобавок к тому, что уже был отменен, либо ликвидирован, либо переведен в цифру», — говорит Свириденко.
Она добавляет: задача состоит в том, чтобы сократить бюрократические процедуры и сделать аудит всех государственных расходов для этого.
Следующее заседание правительства, подчеркивает чиновник, состоится 30 июля.
"Будут тоже дерегуляционные акты и будут вопросы, связанные с увеличением собственного производства, вопросы по поддержке ветеранов и, конечно, очень много вопросов в части социальной политики", - сказала она.
Ранее Свириденко анонсировала, что украинское правительство готовит решение об объявлении моратория на проведение проверок бизнеса.
«Правительство вместе с силовыми структурами и координацией СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки», – говорится в сообщении.
Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским, который поручил дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу.
Как акцентировала премьер-министр, главная задача — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня.