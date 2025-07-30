Мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса: Свириденко сказала, чего ждут власти

Юлия Свириденко

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Правительство ввело мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса. Благодаря этому ожидается, что предприниматели будут заниматься исключительно вопросами развития собственного дела и трудоустройством людей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

По словам Свириденко, власти надеются, что мораторий будет работать безупречно.

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«И, конечно, мы чувствуем, что бизнес ожидает от правительства также ощутимых шагов по дерегуляции, поэтому вместе с коллегами мы сейчас начали аудит всех бюрократических процедур, вдобавок к тому, что уже был отменен, либо ликвидирован, либо переведен в цифру», — говорит Свириденко.

Она добавляет: задача состоит в том, чтобы сократить бюрократические процедуры и сделать аудит всех государственных расходов для этого.

Следующее заседание правительства, подчеркивает чиновник, состоится 30 июля.

"Будут тоже дерегуляционные акты и будут вопросы, связанные с увеличением собственного производства, вопросы по поддержке ветеранов и, конечно, очень много вопросов в части социальной политики", - сказала она.

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Ранее Свириденко анонсировала, что украинское правительство готовит решение об объявлении моратория на проведение проверок бизнеса.

«Правительство вместе с силовыми структурами и координацией СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки», – говорится в сообщении.

Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским, который поручил дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу.

Как акцентировала премьер-министр, главная задача — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

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