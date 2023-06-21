Мораторий на повышение тарифов в Украине: почему выросли цены на свет, что будет с водой и каких коммунальных "сюрпризов" ждать дальше

В августе 2022 года, через полгода после полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит мораторий на повышение коммунальных тарифов на время военного положения и на полгода после его завершения. Впрочем, в июне этого года Кабмин значительно поднял тарифы на электроэнергию. Скоро в Украине могут вырасти тарифы на холодную воду.

В этом материале ТСН.ua объясняем, законно ли повышение тарифов, чем оно обосновано, что будет с ценами на воду, и каких коммунальных "сюрпризов" можно ожидать украинцам дальше.

Мораторий на повышение тарифов

Закон №2479-ІХ от 19 августа 2022 года устанавливает мораторий на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Он будет действовать в течение военного положения и полгода после его завершения.

Законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Кроме того, согласно этому закону, цена на природный газ для бытовых потребителей и ОСМД, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нафтогаз Украины", не подлежит увеличению и остается такой же, как была до большой войны.

Закон также временно запрещает поставщикам газа принуждать бытовых потребителей платить задолженность. В том числе включать ее в счет на оплату, подавать судебные иски, взимать задолженность в принудительном порядке и отключать газоснабжение.

В то же время о других коммунальных тарифах в законе речь не идет, поэтому они могут расти во время войны. Следовательно, повышение цен на свет и воду – законны. Но чем они обоснованы?

Почему повысили тариф на свет

До 1 июня цена на электроэнергию в Украине составляла 1,44 грн за кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч) и 1,68 грн/кВт-час (при потреблении более 250 кВт-ч). Летом стоимость подняли на 83% – до 2,64 грн. Ночной тариф составляет половину от дневного – 1,32 грн.

Такое поднятие цены – самое существенное за последние 10 лет. В последний раз тариф менялся пять лет назад. На него не повлияли ни пандемия, ни начало полномасштабной войны.

В Минэнерго говорят, что повышение тарифа – это вынужденный шаг. По словам заместителя министра энергетики Фарида Сафарова, иначе энергетика не сможет восстановиться и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ) Константин Ущаповский отметил, что Украине нужно 45-46 млрд гривен, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону. Чтобы найти эти деньги, подняли тарифы для населения.

Однако и эта цена далека от рыночной, утверждает член комитета по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Анатолий Костюх. Он напомнил, что предприятия покупают электроэнергию по цене 3-6 гривен за киловатт. До войны 17 млн домохозяйств в Украине потребляли электроэнергию по тарифу 1,44/1,68 грн. Долгое время эту разницу компенсировали государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Половину электричества они продавали промышленности и бизнесу, половину населению – в разы дешевле. Вырученных денег более-менее хватало, и это позволяло держать льготный тариф, объяснил Анатолий Костюх, но не сейчас.

В Министерстве энергетики заверили, что после повышения тарифа, которое состоялось 1 июня, до конца текущего года не планируют еще раз повышать цены для населения.

Следом за электричеством в Украине может подорожать вода

Тариф на холодную воду в Украине не изменялся с декабря 2021 года. Поднять его пытались еще с 1 января 2023, во время полномасштабной войны. Впрочем, решение о подорожании приняли, а уже через несколько дней отменили.

О повышении цен снова заговорили в марте 2023 года. Регулятор НКРЭКУ предложил в среднем на 33% повысить тариф на холодную воду для 35 водоканалов. Установить новый тариф планировали с 1 июля. Однако во время заседания НКРЭКУ 14 июня вопрос рассмотрен не был. Когда это произойдет – пока неизвестно.

Президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий объясняет сайту ТСН.ua, что тарифы, установленные в 2021 году, действовали в течение 2022 года. За это время подорожали горюче-смазочные материалы, электроэнергия, реагенты и ремонтное оборудование. Соответственно, украинские водоканалы получили убытки в 2022 году – 4,4 млрд гривен. А также еще 3,4 млрд за первое полугодие 2023 года.

Если вопрос поднятия тарифов не будет решен в ближайшее время, у водоканалов не будет достаточно средств, чтобы платить за электроэнергию или покупать реагенты, утверждает Дмитрий Новицкий. Он отмечает, что около 30% в тарифе водоканала – это стоимость электричества, а водоканалы являются одними из крупнейших его потребителей. Например, по его словам, "Киевводоканал" потребляет больше электроэнергии в Киеве, уже после него идет метрополитен.

“Соответственно, мы будем уменьшать платежи за ту же электроэнергию энергоснабжающим организациям, что влечет, опять же, коллапс в другой сфере – электроснабжение. Если мы не будем платить за реагенты, можем рассматривать вопросы ограничения водоснабжения или поставлять воду почасово. Конечно, это не популярный шаг", – говорит Дмитрий Новицкий.

Отметим, что цены на холодную воду в Украине устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Тариф зависит от объемов потребления, количества потребителей по одному договору и другим особенностям предоставления услуги. Потому в зависимости от региона стоимость отличается.

Регулятор предлагал установить с 1 июля следующие тарифы (цена в таблице указана без НДС). Так, для Киевводоканала вместе с НДС цена будет составлять 40,46 грн за кубометр, сейчас – 30,38 грн.

Инфоксводоканал Одесской области – 44,86 грн/сейчас 35,15 грн.

"Винницаоблканал" – 47,75 грн/сейчас 25,62 грн.

"Луцкводоканал" – 32, 24 грн/сейчас 28,41 грн.

"Днепропроводоканал" – 38,79 грн/сейчас 31,36 грн.

Самая дорогая вода в Павлограде Днепропетровской области. Там тарифы могут поднять до 70,62 грн за кубометр/сейчас 53,66 грн.

Платежки могут увеличиться на 80–90 грн.

Дмитрий Новицкий отметил, что повышение тарифа в среднем на 33% увеличит платежки примерно 80-90 грн для семьи из трех человек.

"То есть с нашей точки зрения мы говорим, что это незначительный рост. Для людей, оказавшихся в затруднительном положении, понятно, что это, возможно, будет дополнительной нагрузкой”, – считает Дмитрий Новицкий.

Возможно ли избежать повышения тарифов

По его словам, ассоциация "Укрводоканалекология" в прошлом году обращалась к президенту с предложением рассмотреть вопрос о тарифах на воду на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Они предлагали два варианта решения проблемы. Благодаря одному из них можно избежать повышения тарифа для населения во время войны.

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“Если тариф будет искусственно сдерживаться, государство должно предусмотреть компенсацию разницы в тарифах (водоканалам) – старого и нового. По нашим расчетам, это примерно 12 млрд. грн. Или другой вариант: установить экономически обоснованный тариф (рост на 33%) и обеспечить реализацию механизма предоставления субсидий соответствующим слоям населения. Это абсолютно правильный вариант, потому что есть люди, которые могут платить, работающие и получающие заработную плату, бизнес. В таком случае это примерно 600 млн нагрузки на бюджет”, – говорит Дмитрий Новицкий.

Напомним, что украинцы платят за газ разным поставщикам. Рассказываем, кто предлагает более низкие тарифы.

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