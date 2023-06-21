Мораторий на повышение тарифов в Украине: почему выросли цены на свет, что будет с водой и каких коммунальных "сюрпризов" ждать дальше

Эксперт объяснил, возможно ли избежать повышения тарифов для населения во время войны.
В августе 2022 года, через полгода после полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит мораторий на повышение коммунальных тарифов на время военного положения и на полгода после его завершения. Впрочем, в июне этого года Кабмин значительно поднял тарифы на электроэнергию. Скоро в Украине могут вырасти тарифы на холодную воду.
В этом материале ТСН.ua объясняем, законно ли повышение тарифов, чем оно обосновано, что будет с ценами на воду, и каких коммунальных "сюрпризов" можно ожидать украинцам дальше.
Мораторий на повышение тарифов
Закон №2479-ІХ от 19 августа 2022 года устанавливает мораторий на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Он будет действовать в течение военного положения и полгода после его завершения.
Законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Кроме того, согласно этому закону, цена на природный газ для бытовых потребителей и ОСМД, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нафтогаз Украины", не подлежит увеличению и остается такой же, как была до большой войны.
Закон также временно запрещает поставщикам газа принуждать бытовых потребителей платить задолженность. В том числе включать ее в счет на оплату, подавать судебные иски, взимать задолженность в принудительном порядке и отключать газоснабжение.
В то же время о других коммунальных тарифах в законе речь не идет, поэтому они могут расти во время войны. Следовательно, повышение цен на свет и воду – законны. Но чем они обоснованы?
Почему повысили тариф на свет
До 1 июня цена на электроэнергию в Украине составляла 1,44 грн за кВт-ч (при потреблении до 250 кВт-ч) и 1,68 грн/кВт-час (при потреблении более 250 кВт-ч). Летом стоимость подняли на 83% – до 2,64 грн. Ночной тариф составляет половину от дневного – 1,32 грн.
Такое поднятие цены – самое существенное за последние 10 лет. В последний раз тариф менялся пять лет назад. На него не повлияли ни пандемия, ни начало полномасштабной войны.
В Минэнерго говорят, что повышение тарифа – это вынужденный шаг. По словам заместителя министра энергетики Фарида Сафарова, иначе энергетика не сможет восстановиться и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей.
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ) Константин Ущаповский отметил, что Украине нужно 45-46 млрд гривен, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону. Чтобы найти эти деньги, подняли тарифы для населения.
Однако и эта цена далека от рыночной, утверждает член комитета по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Анатолий Костюх. Он напомнил, что предприятия покупают электроэнергию по цене 3-6 гривен за киловатт. До войны 17 млн домохозяйств в Украине потребляли электроэнергию по тарифу 1,44/1,68 грн. Долгое время эту разницу компенсировали государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Половину электричества они продавали промышленности и бизнесу, половину населению – в разы дешевле. Вырученных денег более-менее хватало, и это позволяло держать льготный тариф, объяснил Анатолий Костюх, но не сейчас.
В Министерстве энергетики заверили, что после повышения тарифа, которое состоялось 1 июня, до конца текущего года не планируют еще раз повышать цены для населения.
Следом за электричеством в Украине может подорожать вода
Тариф на холодную воду в Украине не изменялся с декабря 2021 года. Поднять его пытались еще с 1 января 2023, во время полномасштабной войны. Впрочем, решение о подорожании приняли, а уже через несколько дней отменили.
О повышении цен снова заговорили в марте 2023 года. Регулятор НКРЭКУ предложил в среднем на 33% повысить тариф на холодную воду для 35 водоканалов. Установить новый тариф планировали с 1 июля. Однако во время заседания НКРЭКУ 14 июня вопрос рассмотрен не был. Когда это произойдет – пока неизвестно.
Президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий объясняет сайту ТСН.ua, что тарифы, установленные в 2021 году, действовали в течение 2022 года. За это время подорожали горюче-смазочные материалы, электроэнергия, реагенты и ремонтное оборудование. Соответственно, украинские водоканалы получили убытки в 2022 году – 4,4 млрд гривен. А также еще 3,4 млрд за первое полугодие 2023 года.
Если вопрос поднятия тарифов не будет решен в ближайшее время, у водоканалов не будет достаточно средств, чтобы платить за электроэнергию или покупать реагенты, утверждает Дмитрий Новицкий. Он отмечает, что около 30% в тарифе водоканала – это стоимость электричества, а водоканалы являются одними из крупнейших его потребителей. Например, по его словам, "Киевводоканал" потребляет больше электроэнергии в Киеве, уже после него идет метрополитен.
“Соответственно, мы будем уменьшать платежи за ту же электроэнергию энергоснабжающим организациям, что влечет, опять же, коллапс в другой сфере – электроснабжение. Если мы не будем платить за реагенты, можем рассматривать вопросы ограничения водоснабжения или поставлять воду почасово. Конечно, это не популярный шаг", – говорит Дмитрий Новицкий.
Отметим, что цены на холодную воду в Украине устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Тариф зависит от объемов потребления, количества потребителей по одному договору и другим особенностям предоставления услуги. Потому в зависимости от региона стоимость отличается.
Регулятор предлагал установить с 1 июля следующие тарифы (цена в таблице указана без НДС). Так, для Киевводоканала вместе с НДС цена будет составлять 40,46 грн за кубометр, сейчас – 30,38 грн.
- Инфоксводоканал Одесской области – 44,86 грн/сейчас 35,15 грн.
- "Винницаоблканал" – 47,75 грн/сейчас 25,62 грн.
- "Луцкводоканал" – 32, 24 грн/сейчас 28,41 грн.
- "Днепропроводоканал" – 38,79 грн/сейчас 31,36 грн.
Самая дорогая вода в Павлограде Днепропетровской области. Там тарифы могут поднять до 70,62 грн за кубометр/сейчас 53,66 грн.
Платежки могут увеличиться на 80–90 грн.
Дмитрий Новицкий отметил, что повышение тарифа в среднем на 33% увеличит платежки примерно 80-90 грн для семьи из трех человек.
"То есть с нашей точки зрения мы говорим, что это незначительный рост. Для людей, оказавшихся в затруднительном положении, понятно, что это, возможно, будет дополнительной нагрузкой”, – считает Дмитрий Новицкий.
Возможно ли избежать повышения тарифов
По его словам, ассоциация "Укрводоканалекология" в прошлом году обращалась к президенту с предложением рассмотреть вопрос о тарифах на воду на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Они предлагали два варианта решения проблемы. Благодаря одному из них можно избежать повышения тарифа для населения во время войны.
“Если тариф будет искусственно сдерживаться, государство должно предусмотреть компенсацию разницы в тарифах (водоканалам) – старого и нового. По нашим расчетам, это примерно 12 млрд. грн. Или другой вариант: установить экономически обоснованный тариф (рост на 33%) и обеспечить реализацию механизма предоставления субсидий соответствующим слоям населения. Это абсолютно правильный вариант, потому что есть люди, которые могут платить, работающие и получающие заработную плату, бизнес. В таком случае это примерно 600 млн нагрузки на бюджет”, – говорит Дмитрий Новицкий.
Напомним, что украинцы платят за газ разным поставщикам. Рассказываем, кто предлагает более низкие тарифы.
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