Мораторий на запрет лекарственных средств лишит украинцев права на доступ к информации — Национальная ассоциация медиа

Организация, представляющая более 100 электронных медиа из всех регионов Украины, обратилась к Президенту Украины и представителям госучреждений.

Национальная ассоциация медиа (НАМ) призывает Офис президента и СНБО немедленно отозвать поручение Кабинета Министров принять меры "по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, в частности, путем установления до 1 января 2024 моратория на приведение в теле-, радиопередачах, СМИ любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитаций".

НАМ также призывает внести соответствующие изменения в решение СНБО от 30 июля 2021 "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

В обращении организация перечисляет причины, почему предложенный мораторий не может быть частью Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года:

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1. Ограничение распространения информации о лекарственных средствах лишает украинцев права на доступ к информации, в частности, о наличии эффективных средств профилактики и лечения заболеваний. В условиях, когда врачи недостаточно осведомлены о новых научных достижениях в области медицины, а также, когда они не всегда информируют о таких достижениях своих пациентов, наличие альтернативного источника информации о способах лечения является важным направлением защиты интересов пациентов. Сейчас полного запрета рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не существует ни в одной из развитых стран мира. Именно поэтому международное законодательство предусматривает запрет рекламы только тех лекарственных средств, которые употребляются и распространяются только по рецепту, то есть употребление которых может составлять существенную опасность для здоровья.

2. Введение моратория на распространение рекламы лекарственных средств будет стимулировать самолечение и необдуманное потребление лекарств, поскольку поощрит обращения потребителей к другим источникам информации, не урегулированных законодательством, в частности, с рекомендациями родственников и знакомых, отзывов в социальных сетях, подбор лекарств работником аптеки и др. Такие источники информации, в отличие от рекламы, содержание которой контролирует непосредственно производитель лекарственных средств, не соответствуют требованиям достоверности, точности и полноты. Кроме того, такие рекомендации обычно очень эмоциональны, содержат преувеличения и мощно побуждают к употреблению рекомендованных средств, следовательно, потребление лекарств может стать гораздо опаснее.

3. Мораторий, введенный для телевидения, радио и печатных медиа при отсутствии каких-либо ограничений в сети интернет, только ослабит украинское медиапространство и снизит конкурентоспособность украинских медийных компаний... Эффективные механизмы государственного регулирования интернет-пространства пока отсутствуют. Итак, мораторий только усилит позиции интернет-медиа.

4. Введение моратория на "наведение сведений рекламного характера" не предусмотрено действующим законодательством Украины, поскольку по своей правовой природе он является изъятием из гражданского оборота объектов гражданских прав (рекламных услуг). Согласно части второй статьи 178 Гражданского кодекса Украины: "Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота), должны быть прямо установлены в законе". Поэтому единственным средством запрета рекламы лекарственных средств является внесение соответствующих изменений в Закон Украины "О рекламе".

5. Ведение запрета на распространение рекламы лекарственных средств значительно ухудшит экономическую ситуацию на рынке медиа и ощутимо сократит их способность производить национальный продукт. Для радио такая реклама в 2020 году составляла около 20% их совокупных доходов от рекламы. Телевизионные компании получают от этого типа рекламы 35% доходов. Потеря почти трети поступлений в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, может иметь необратимые последствия для многих медиакомпаний.

Национальная ассоциация медиа убеждена, что наиболее эффективным средством противодействия самолечению является повышение осведомленности и образованности украинских граждан и широкая национальная информационно-образовательная кампания. Именно сильные украинские медиа могут быть партнером государства в достижении этой цели.

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