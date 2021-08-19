Море цветов и последние слова сына: в Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

Море цветов и последние слова сына: в Кривом Роге похоронили мэра Константина Павлова

С трогательными словами выступил сын, а также заместитель городского головы.

В Кривом Роге на Центральном кладбище похоронили мэра города Константина Павлова.

Об этом пишет местное издание "Первый Криворожский".

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Так, в драматическом театре им. Тараса Шевченко состоялась церемония прощания с городским головой, отпевание же прошло в Свято-Николаевском храме.

Провожая в последний путь Константина Павлова, с речами выступили заместитель городского головы Евгений Удод, экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, а также сын Константина Павлова. Он отметил, что "гордился, гордится и будет гордиться своим отцом".

Похоронили Константина Павлова на городском кладбище рядом с другим мэром Кривого Рога — Григорием Гутовським.

Напомним, что попрощаться с мэром города утром 19 августа в драмтеатр им. Тараса Шевченко пришло около 20 тысяч человек.

Добавим, что тело мэра днем 15 августа на веранде собственного дома нашел его помощник. Рядом с погибшим находилось огнестрельное оружие. Правоохранители рассматривают три основные версии происшествия: убийство, опасное обращение с оружием и самоубийство.

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