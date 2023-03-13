"Море — на нашей стороне": Гуменюк рассказала, возможна ли в штормовую погоду атака на Украину

В оперативном командовании «Юг» заявили, что из-за штормовой погоды вероятность возможной ракетной атаки сейчас отсрочена.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, — пишет Укринформ.

«Пока море на нашей стороне – штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов – это восемь ракет типа «Калибр», – отметила она.

Но возможность новой ракетной атаки РФ остается достаточно высокой.

"На данный момент можем сказать, что немного отсрочена вероятность ракетной атаки, но остается большой. Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не получился», – резюмировала Гуменюк.

Напомним, что по состоянию на 10 марта 2023 года Россия нанесла по Украине 15 массированных атак и выпустила 821 крылатую и баллистическую ракеты.

Мощная ракетная атака врага 9 марта 2023 только ускорит предоставление Украине комплексов противовоздушной обороны от международных партнеров. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

В то же время, российскому президенту-диктатору Владимиру Путину массированными ударами войну не выиграть. Но у Запада до сих пор есть вопрос, насколько долго Украина может выдерживать атаки врага. Об этом сказал в комментарии CNN старший научный сотрудник по авиации и технологиям в RUSI Джастин Бронк.

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