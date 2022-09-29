Море штормит: украинские военные предупредили о минной опасности

8 кораблей вражеского флота маневрируют в Черном море у крымского побережья.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На боевом дежурстве 1 вдк и 3 надводных носителя 24 ракет «Калибр»

"Море штормит, а это, как правило, усиливает минную опасность. Помните, что радиус поражения обломками такого морского «сюрприза» в прибрежной зоне может достигать 100 метров. Будьте бдительны и сознательны, извещайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентных органов. и норм правового режима военного положения", — говорится в сообщении.

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Угроза нанесения ракетных ударов не исчезла, вдобавок к ней следует учитывать вероятность применения и дронов-камикадзе по южным регионам.

"Верим в лучшее – в Силы обороны и в нашу Победу!", – читаем в сообщении.

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