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"Море" во дворе, деревья на дорогах: что натворила непогода в пяти областях Украины (фото)
Ливни и шквальный ветер нанесли серьезный ущерб жителям Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Тернопольской областей.
Масштабная непогода накрыла несколько регионов Украины. Ливни со шквальным ветром вызвали подтопление, обесточивание и падение деревьев. Спасатели ГСЧС вместе с офицерами общин круглосуточно ликвидируют последствия стихии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.
По данным ГСЧС, больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области. В этих регионах пришлось откачивать воду из подвалов, дворов и жилых домов, а также убирать поваленные деревья.
В частности, подтопления зафиксировали в городах Ровно, Звягель, Вишневец и Шаргород. В Винницкой и Житомирской областях более 120 населенных пунктов остались без электроснабжения.
ГСЧС сообщает, что пострадавших в результате непогоды нет. Работы по восстановлению инфраструктуры и ликвидации последствий продолжаются. К операциям активно приобщаются и офицеры-спасатели общин — они помогают населению, расчищают территории и координируют работу на местах.
В ближайшие дни синоптики предупреждают о новых волнах осадков. В ГСЧС призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания вблизи деревьев и не парковать рядом с ними авто.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 30 июля ожидается резкая смена погоды: на севере и в центре пройдут грозовые дожди, температура воздуха значительно снизится, а на востоке и юге еще сохранится жара.