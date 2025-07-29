"Море" во дворе, деревья на дорогах: что натворила непогода в пяти областях Украины (фото)

Последствия непогоды

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Масштабная непогода накрыла несколько регионов Украины. Ливни со шквальным ветром вызвали подтопление, обесточивание и падение деревьев. Спасатели ГСЧС вместе с офицерами общин круглосуточно ликвидируют последствия стихии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

По данным ГСЧС, больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области. В этих регионах пришлось откачивать воду из подвалов, дворов и жилых домов, а также убирать поваленные деревья.

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В частности, подтопления зафиксировали в городах Ровно, Звягель, Вишневец и Шаргород. В Винницкой и Житомирской областях более 120 населенных пунктов остались без электроснабжения.

ГСЧС сообщает, что пострадавших в результате непогоды нет. Работы по восстановлению инфраструктуры и ликвидации последствий продолжаются. К операциям активно приобщаются и офицеры-спасатели общин — они помогают населению, расчищают территории и координируют работу на местах.

© Труха

Последствия непогоды в Украине 29 июля

Последствия непогоды в Украине 29 июля

Последствия непогоды в Украине 29 июля

Последствия непогоды в Украине 29 июля

В ближайшие дни синоптики предупреждают о новых волнах осадков. В ГСЧС призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания вблизи деревьев и не парковать рядом с ними авто.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 30 июля ожидается резкая смена погоды: на севере и в центре пройдут грозовые дожди, температура воздуха значительно снизится, а на востоке и юге еще сохранится жара.

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