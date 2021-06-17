Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за того, что его не пускают в Украину

Скандального рэпера внесли в "черный список" из-за пропаганды насилия.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна). Россиянин оспаривает решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за чего он не может въехать в Украину.

Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.

Также читайте Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков

Моргенштерн просит суд признать противоправными обращение СБУ в Министерство культуры Украины относительно его включения в перечень запрещенных артистов, а также приказ Минкульта, которым россиянин попал в перечень.

Кроме этого Моргенштерн просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину. Суд отметил, что пока не решил, открывать административное производство по иску рэпера.

Всего перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, в настоящее время насчитывает 199 человек. Он составляется Минкультом по обращениям СБУ, СНБО и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В списке есть в том числе лица, незаконно посещавшие временно оккупированный Крым или территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, скандальный российский певец попал в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. В этот список его внесло Министерство культуры по представлению СБУ. Российский рэпер оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия. Еще за неделю до этого, сам рэпер на странице в Инстаграм рассказал, что не прилетит на запланированные 2021 в Украине концерты, мол, боится.

В то же время Моргенштерн оспаривал отмену концертов в Украине, а организаторы продолжали продажу билетов. В Украине у певца появился адвокат, который требует объяснений о запрете въезда.

MORGENSHTERN в "черном списке": почему скандальном рэперу запретили въезд в Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку