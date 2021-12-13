Морил голодом и держал на неудобной цепи: в Полтавской области мужчина издевался над собакой

Морил голодом и держал на неудобной цепи: в Полтавской области мужчина издевался над собакой

Собаку у хозяина изъяли.

В Полтавской области мужчина морил голодом свою собаку. Животное спасали волонтеры и правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Так, в полицию поступило сообщение от главы организации "Карловка Помощь Бездомным Животным" о жестоком обращении с животным. Заявитель рассказал, что 53-летний житель одного из сел Карловской общины морит собаку голодом и держит животное на цепи без ошейника, что оставило на теле животные раны.

Правоохранители прибыли на вызов и нашли подтверждение словам зоозащитников — собака нуждалась в соответствующем уходе и лечении.

"Во время общения с полицейскими хозяин согласился добровольно отдать собаку в приют для оказания ей помощи. Сейчас животному предоставляется необходимое лечение", — отметил Петр Кондратенко, начальник отдела полиции №3.

Напомним, что жительница Уэльса (Великобритания) Вики Холланд была приговорена к условному сроку за жестокое обращение с животными. Женщина накормила обезьяну кокаином, а затем пыталась смыть в унитаз.

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