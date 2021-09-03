Морила голодом 70 животных и зарабатывала деньги: под Киевом женщина превратила квартиру в тюрьму для собак и кошек

Морила голодом 70 животных и зарабатывала деньги: под Киевом женщина превратила квартиру в тюрьму для собак и кошек

Животные содержались в заваленной квартире и их практически не кормили.

В Василькове под Киевом в многоэтажке женщина создала приют-тюрьму для животных. Она свозила сюда кошек и собак, сама не жила, лишь изредка приезжала и кормила их, чтобы не умерли с голоду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из квартиры на четвертом этаже пятиэтажки в Василькове постоянно было слышно лай. Там функционировал "приют" для животных. Соседи женщины все это время были, как заложниками, пока полиция не взялась решить ситуацию. Они страдали от постоянной вони и мокрых пятен на потолке.

"Они до такой степени лают, что с ума можно сойти. И воют, и скулят. Дохнут друг друга загрызают. Она выбрасывает их в канализацию. Запахи вам словами не передать", — рассказывает соседка женщины.

Накануне полиция получила от суда решения, которое позволяет зайти в квартиру. Хозяйка не открывала, поэтому копы взломали дверь и задержали ее.

Далее — полицейские вместе с сотрудниками из службы по содержанию и лечению собак — пытались попасть в квартиру. В середине заметили более 40 собак и около 30 кошек.

Квартира женщины была загромождена по потолок. В этом мусоре большинство собак жили в клетках. Чтобы добраться к животным, из квартиры выносили мебель, которой были перекрыты двери ли не во все помещения.

Пока животных освобождали, к дому приехал знакомый уже задержанной женщины и, по словам местных, начал угрожать взорвать гранату.

На месте выяснилось, что задержанная не только угрожала, но и всюду рассказывала, что она приют для животных и люди или с не всей Киевской давали ей деньги.

Десять лет соседи писали везде, но им никто не помогал. Сейчас полиция таки обратила внимание и за считанные дни вопрос решили. Теперь только остается разобраться со спасенными животными.

"Собак будем передавать, сейчас активно ищем волонтеров, ищем приюты, некоторые приюты уже откликнулись, чтобы забрать собак и кошек", — рассказал Геннадий Мельниченко, заместитель начальника отдела полиции Обуховского районного управления.

На хозяйку квартиры ждет экспертиза. Если ее признают вменяемой, в тюрьму он может попасть на пять лет. Животные в ее плену были вдвое дольше.

Новости Украины: под Киевом женщина квартиру превратила в тюрьму для собак и кошек

Авторы: Марьяна Бухан, Алексей Осавчук, ТСМН, 1 + 1.

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