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Миротворческий контингент в Украине: Шмигаль ответил, есть ли официальные предложения от стран

Миротворческий контингент в Украине: Шмигаль ответил, есть ли официальные предложения от стран

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Вопрос находится в стадии обсуждения.

Украина не получила ни одного официального предложения о миротворческом контингенте. Если это произойдет, тогда речь пойдет о конкретике.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы Правительства.

"Создаем соответствующую инфраструктуру, если это будет необходимо. Но таких предложений не было", — констатировал Шмигаль.

Ранее речь шла о том, что обсуждение идеи развертывания европейского миротворческого контингента в Украине продолжается.

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