Мороз -18 и 30 см снега: в апреле в Карпаты вернулась настоящая зима (фото)

Гора Пип Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

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По состоянию на 08:00 понедельника, 7 апреля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -18°C. Что больше высокогорья засыпает снегом.

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья.

"На горе Поп Иван облачно, туман. Ветер северо-западный, 7 м/с, температура воздуха -18 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

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Гора Пип Иван 7 апреля 2025-го. Фото: Горные спасатели Прикарпатья.

Спасатели просят воздержаться от походов на период усложнения погодных условий.

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на этой неделе – 7-13 апреля. Фиксируется проникновение холодного арктического воздуха на территорию Восточной и Южной Европы и развитие активной циклонической деятельности.

Дата публикации 13:09, 01.04.25 Количество просмотров 87 Мокрый снег в апреле! Прогноз погоды