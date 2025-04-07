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Мороз -18 и 30 см снега: в апреле в Карпаты вернулась настоящая зима (фото)
Высокогорье засыпает снегом.
По состоянию на 08:00 понедельника, 7 апреля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -18°C. Что больше высокогорья засыпает снегом.
Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья.
"На горе Поп Иван облачно, туман. Ветер северо-западный, 7 м/с, температура воздуха -18 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
Спасатели просят воздержаться от походов на период усложнения погодных условий.
Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на этой неделе – 7-13 апреля. Фиксируется проникновение холодного арктического воздуха на территорию Восточной и Южной Европы и развитие активной циклонической деятельности.