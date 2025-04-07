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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
283
Время на прочтение
1 мин

Мороз -18 и 30 см снега: в апреле в Карпаты вернулась настоящая зима (фото)

Высокогорье засыпает снегом.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Гора Пип Иван.

Гора Пип Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

По состоянию на 08:00 понедельника, 7 апреля, на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -18°C. Что больше высокогорья засыпает снегом.

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья.

"На горе Поп Иван облачно, туман. Ветер северо-западный, 7 м/с, температура воздуха -18 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 7 апреля 2025-го. Фото: Горные спасатели Прикарпатья.

Гора Пип Иван 7 апреля 2025-го. Фото: Горные спасатели Прикарпатья.

Спасатели просят воздержаться от походов на период усложнения погодных условий.

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на этой неделе – 7-13 апреля. Фиксируется проникновение холодного арктического воздуха на территорию Восточной и Южной Европы и развитие активной циклонической деятельности.

Дата публикации
Количество просмотров
283
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