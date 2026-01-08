Мороз более 20° и сильные метели: когда в Украину придет арктический холод

Собака. / © Associated Press

В Украине ожидаются сложные погодные условия из-за перемещения активного циклона с юго-запада. Впрочем, после этого произойдет вторжение арктического воздуха из северных широт. Температура воздуха существенно снизится.

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии "РБК.Украина".

8-9 января погода ухудшится из-за перемещения активного циклона с юго-запада. В частности, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются метели и сильные шквалы. Прирост снежного покрова также может быть до 15 см, а на севере – до 20 см.

Уже завтра, 9 января, циклон будет отходить в северо-восточном направлении. Впрочем, после этого в Украине существенно станет холоднее - поступит арктический воздух с морозами.

"10-11 января будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт", – рассказала Птуха.

Ожидается снижение температуры до 14-20 градусов мороза в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. Однако местами столбики термометров опустятся до -23°.

"В Кировоградской и Полтавской областях ночью и днем будет не столь интенсивный мороз -6-12°", - отметила Птуха.

В то же время температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области - "ночью и днем может составлять от 4° мороза до 4° тепла".

"Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться", - подытожила синоптика.

Заметим, ранее синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в январе 2026 года. По их прогнозу, в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.

Напомним, Европу также парализовала страшная метель. Ненастье привело к масштабным сбоям в работе транспорта и отмене сотни рейсов аэропортов в разных странах. В частности, во Франции, Нидерландах и Германии. Из-за ухудшения погодных условий на континенте погибли по меньшей мере шесть человек.

