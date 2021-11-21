Мороз и дождь: синоптики сообщили, в каких регионах Украины 22 ноября испортится погода

Мороз и дождь: синоптики сообщили, в каких регионах Украины 22 ноября испортится погода

Украинцам следует готовиться к смене погоды.

Погода в Украине завтра, 22 ноября, будет преимущественно дождливая, лишь местами будет солнечно. Также в понедельник в регионах температура воздуха начнет снижаться.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Дожди 22 ноября прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В других регионах – сухо.

Температура воздуха днем в среднем достигнет отметок от +5°С до +13°С. В Буковине ночью температура опустится до -1°С.

В Киеве в течение дня 22 ноября погода будет тоже сухая. Температура днем до 6-8°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

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