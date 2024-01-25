Мороз и мокрый снег с дождем: какой будет погода в Украине 26 января

В пятницу, 26 января, в Украине будут осадки в виде снега, мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в Украине умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь. На западе – местами налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. В западных, Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. В некоторых регионах объявлена опасность.

"26 января в западных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах — метель", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в регионах в течение суток будет от 2° мороза до 3° тепла. Впрочем, днем в Одесской области температура поднимется до +1-6° тепла. В Карпатах синоптики прогнозируют снег и метель. Столбики термометров покажут ночью и днем 2-7° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 26 января. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах — местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве столбики термометров в течение суток покажут 0-2 тепла.

Напомним, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, будут ли еще сильные морозы в Украине. Метеорологиня отметила, что в январе 2024 года сильные морозы продолжались 2-3 дня. Остальное время отмечались умеренные или даже положительные температурные значения.

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