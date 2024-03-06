Мороз и мокрый снег с дождем: в Украине 7 марта ухудшится погода

В четверг, 7 марта, в Украине ухудшится погода. Местами даже прогнозируют дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах – бесполезно с прояснениями. В Закарпатье и Прикарпатье ночью и днем дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на большей территории страны температура воздуха будет составлять 0-5° мороза, а днем от 1° мороза до 4° тепла. В Закарпатье и в южных областях ночью — от +3° до -2°, а днем 3-8° тепла.

В Карпатах ночью и днем небольшой снег. Столбики термометров в течение суток покажут 1-6° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 7 марта. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 7 марта будет облачно с прояснениями. Осадков не будет. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью 0-5° мороза, а днем — от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 2-4° мороза, а днем 0-2° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в Украине начнется затяжное похолодание. А первое более ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предусматривается с 16 марта.

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