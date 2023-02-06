Мороз и небольшой снег: прогноз погоды в Украине на 7 февраля

Во вторник, 7 февраля, в Украине в некоторых регионах ожидается снег, на большинстве территорий — без осадков. Также на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

"В регионах будет облачно. Временами будет небольшой снег", – говорится в сообщении.

В западных, северных, днем и в южной части – небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Закарпатье до 15° мороза, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

Ранее сообщалось, что начиная с 8-10 февраля в большую часть Европы придут стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики.

Погода на ближайшие дни: холод отступит

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