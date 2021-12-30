Мороз и снег: какой в Одессе будет погода на Новый год

Синоптики обещают зимнюю погоду.
В Одессе последняя неделя 2021 года будет холодной, морозной и даже снежной.
По данным Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь 31 декабря ожидается мороз и снег. Днем температура составит -2 градуса, а ночью опустится до -10 градусов.
1 января температурные показатели не изменятся, однако в этот день возможны осадки в виде снега, на небе будет облачно.
В первую неделю нового года в Одессе сохранится морозная погода, температура будет колебаться от -7 до -1 градуса.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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