Мороз и снег: какой в Одессе будет погода на Новый год

Мороз и снег: какой в Одессе будет погода на Новый год

Синоптики обещают зимнюю погоду.

В Одессе последняя неделя 2021 года будет холодной, морозной и даже снежной.

По данным Укргидрометцентра, в новогоднюю ночь 31 декабря ожидается мороз и снег. Днем температура составит -2 градуса, а ночью опустится до -10 градусов.

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1 января температурные показатели не изменятся, однако в этот день возможны осадки в виде снега, на небе будет облачно.

В первую неделю нового года в Одессе сохранится морозная погода, температура будет колебаться от -7 до -1 градуса.

Метеозависимость: какой будет зима в Украине

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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