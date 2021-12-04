Мороз и снег в Украине: в Карпатах развернули пункты обогрева, а на дорогах Ровенщины дежурят экстренные службы (фото)

Мороз и снег в Украине: в Карпатах развернули пункты обогрева, а на дорогах Ровенщины дежурят экстренные службы (фото)

Мобильные пункты обогрева появились на четырех карпатских перевалах.

На карпатских перевалах из-за морозов и снегопадов спасатели развернули мобильные пункты обогрева.

Об этом сообщают в ГСЧС.

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В частности, мобильные пункты обогрева развернули 3 декабря на четырех карпатских перевалах: Яблоницком, Буковецком, Кривопольском и Вышковском.

Отмечается, что люди не только могут согреться и отдохнуть, но и выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также там размещена техника повышенной проходимости, чтобы при необходимости оказать помощь водителям.

В общей сложности для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечены 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Кроме того, в ГСЧС добавили, что из-за ухудшения погодных условий спасатели вместе с полицейскими осуществляют мониторинг состояния дорог Ровенской области. Так, на дорогах области дежурят мобильные группы и спецтехника ГСЧС, Национальная полиция Украины и Службы автомобильных дорог.

"Ситуация отслеживается в круглосуточном режиме и находится под контролем экстренных служб. В случае возникновения чрезвычайных случаев на дорогах, изготовке тяжелая инженерная техника", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В связи с опасной погодой служба спасения призывает туристов и местных жителей соблюдать правила безопасности при походе в горы.

Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Где в выходные будет идти снег, а где будет дождь, читайте здесь.