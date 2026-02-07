- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
Мороз не отступает: синоптики дали тревожный прогноз на 8 февраля
Сноптики предупреждают о гололеде, тумане и мокром снеге в ряде регионов. На дорогах прогнозируют повышенную опасность.
Украинцев предупреждают о сложных погодных условиях в субботу, 8 февраля. В большинстве регионов страны ожидается облачная погода со снегом и гололедом.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 8 февраля
В течение суток на севере и в центральных областях прогнозируют небольшой снег. Температура там будет держаться в пределах -4…-9°С как ночью, так и днем.
В восточных и юго-восточных регионах, а также на Полтавщине и Закарпатье возможен дождь с переходом в мокрый снег. В Карпатах и Прикарпатье синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. На востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях сохранятся туман и гололед. Температура будет колебаться от -4°С до +1°С, а на Закарпатье и крайнем юге прогреется до от +1°С до +6°С.
На дорогах страны — гололедица. Ветер северного и северо-западного направления, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области 8 февраля
По Киеву и области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура — от -4°С до -9°С, в столице — около -4…-6°С. Синоптики предупреждают о гололеде, и объявили I уровень опасности.
Предупреждение об опасном метеорологическом явлении
По прогнозу синоптиков, по всей стране на автодорогах прогнозируется гололедица. В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют гололед и туман, при этом видимость на дорогах будет снижаться до 200-500 метров. На всей территории Украины объявлен І уровень опасности.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта», — говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, февраль в большинстве регионов пройдет без погодных сюрпризов: средние температуры будут соответствовать климатической норме, а объемы осадков останутся в привычных для этого месяца пределах.