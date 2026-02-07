Мороз не отступает: синоптики дали тревожный прогноз на 8 февраля

Погода в Украине / © ТСН

Реклама

Украинцев предупреждают о сложных погодных условиях в субботу, 8 февраля. В большинстве регионов страны ожидается облачная погода со снегом и гололедом.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 8 февраля

В течение суток на севере и в центральных областях прогнозируют небольшой снег. Температура там будет держаться в пределах -4…-9°С как ночью, так и днем.

Реклама

В восточных и юго-восточных регионах, а также на Полтавщине и Закарпатье возможен дождь с переходом в мокрый снег. В Карпатах и Прикарпатье синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. На востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях сохранятся туман и гололед. Температура будет колебаться от -4°С до +1°С, а на Закарпатье и крайнем юге прогреется до от +1°С до +6°С.

На дорогах страны — гололедица. Ветер северного и северо-западного направления, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области 8 февраля

По Киеву и области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура — от -4°С до -9°С, в столице — около -4…-6°С. Синоптики предупреждают о гололеде, и объявили I уровень опасности.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении

По прогнозу синоптиков, по всей стране на автодорогах прогнозируется гололедица. В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях прогнозируют гололед и туман, при этом видимость на дорогах будет снижаться до 200-500 метров. На всей территории Украины объявлен І уровень опасности.

Реклама

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта», — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении / © Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, февраль в большинстве регионов пройдет без погодных сюрпризов: средние температуры будут соответствовать климатической норме, а объемы осадков останутся в привычных для этого месяца пределах.