Мороз ночью и потепление днем: прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 октября

В пятницу, 21 октября, в Украине осадки прекратятся, только ночью в восточных и юго-восточных областях ожидается дождь. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет составлять ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 21 октября также будет сухо, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11°.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, с завтрашнего дня потеплеет. "Не так, чтобы +20°, однако в западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет составлять 10-14°, на остальной территории будет 8-12°. Ночью холодно, правда, но — середина осени, ожидается от 2° мороза до 4° тепла", — прогнозирует она.

Более того, синоптик добавляет, что в дальнейшем будет еще теплее, а ближайшие дожди появятся в Украине аж в воскресенье, 23 октября.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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