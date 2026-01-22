ТСН в социальных сетях

"Мороз победил": в Раде слили воду из труб отопления

В комитетах Верховной Рады слили воду из систем отопления из-за морозов.

Руслана Сивак
Верховная Рада

Верховная Рада / © iStock

Из-за низкой температуры в зданиях комитетов Верховной Рады слили воду из труб, чтобы предотвратить аварии.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«В невероятном в своем драматизме противостоянии с морозом, мороз победил. Воду в комитетах слили. В прямом смысле. Из труб», — написал нардеп.

В то же время, он заверил, что депутаты продолжают работу и «сливаться не планируют». По словам политика, ситуация должна улучшиться уже на следующей неделе: с 26 января синоптики прогнозируют в Киеве потепление до +2°C.

Напомним, после атаки на Киев , Верховная Рада находится без отопления и воды.

Ранее мы писали, что 20 января россияне снова ударили по Киеву, нанеся серьезный ущерб. Без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. До 80% из них тепло только подали после предварительной массированной атаки 9 января.

