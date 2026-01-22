- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мороз победил": в Раде слили воду из труб отопления
В комитетах Верховной Рады слили воду из систем отопления из-за морозов.
Из-за низкой температуры в зданиях комитетов Верховной Рады слили воду из труб, чтобы предотвратить аварии.
Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«В невероятном в своем драматизме противостоянии с морозом, мороз победил. Воду в комитетах слили. В прямом смысле. Из труб», — написал нардеп.
В то же время, он заверил, что депутаты продолжают работу и «сливаться не планируют». По словам политика, ситуация должна улучшиться уже на следующей неделе: с 26 января синоптики прогнозируют в Киеве потепление до +2°C.
Напомним, после атаки на Киев , Верховная Рада находится без отопления и воды.
Ранее мы писали, что 20 января россияне снова ударили по Киеву, нанеся серьезный ущерб. Без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. До 80% из них тепло только подали после предварительной массированной атаки 9 января.