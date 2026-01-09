Мороз помог Украине "сбивать" "Шахеды" 9 января: "Флеш" рассказал об уязвимости

Атака «Шахедами» на Киев

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» убежден, что во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 9 января дроны «Шахед» могли падать сами из-за обледенения.

Об этом Бескрестнов сказал в комментарии телеграм-каналу «Труха Украина».

Эксперт по радиотехнологиям рассказал об уязвимости «Шахедов» к низким температурам.

«Шахед» действительно может поймать оледенение и упасть. Это происходит из-за того, что «Шахед» не предназначен для полета в зимнее время. У него есть несколько обогреваемых элементов внутри, которые позволяют ему летать в мороз, но нет нагрева его поверхности, поэтому оледенение может произойти», — рассказал «Флеш».

Он добавил, что для падения «Шахеда» нужно критическое совпадение ряда параметров: влажность в воздухе или дождь, а также резкий перепад температуры, «который превратит это в лед».

«Это происходит обычно в воздухе, когда температура от минус пяти до плюс пяти градусов. Обычно, такая классика», — уточнил специалист.

Он отметил, что «Шахед» не может упасть сразу. Дрону необходимо набрать большую критическую массу для падения.

«Он до нескольких сотен килограмм нагрузки будет тянуть, если эта нагрузка равномерно по нему распределена. То есть лед равномерно его покрывает. Если лед в какую-то сторону сместит его баланс, то, конечно, „Шахед“ может упасть больше и быстрее при каком-то там, скажем так, критическом обледенении, например, там передней его части носовой или боковой, или еще как-то. И можно сказать, что этой ночью действительно происходил перепад температуры на мороз, поэтому я уверен с большой долей уверенности, что такие факты были«, — рассказал Бескрестнов.

Что известно об атаке на Украину 9 января?

В ночь на 9 января Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив 278 средств воздушного нападения: 242 дрона различных типов, 22 ракеты «Калибр», 13 ракет «Искандер-М"/С-400 и баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр. ПВО сбила 244 цели.

Основной удар пришелся на Киев и область: там зафиксировано попадание 18 ракет и 16 беспилотников на 19 локациях. Кроме того, враг атаковал ракетой «Орешник» Львовский район: там поврежден объект инфраструктуры.

Из-за ударов по Киеву погибли четыре человека, еще 25 — пострадали. Среди раненых оказались медики и спасатели. Разрушения различной степени зафиксировали в шести районах столицы, где были повреждены многоэтажки, детсад и критические объекты.