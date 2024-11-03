Мороз, сильный ветер и мокрый снег: в Украину идет сильное похолодание

В понедельник, 4 ноября, в Украине станет гораздо прохладнее. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и мокрый снег.

Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

На востоке и северо-востоке страны будет идти мокрый снег и дождь. На остальной территории небольшой дождь, а местами еще и с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — сильных порывах ветра 15-20 м/с. Штормовое предупреждение не объявлено только в Закарпатье.

Температура воздуха ночью будет от 3° тепла до 2° мороза. В северных областях ночная температура будет составлять 0-5° тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +4-9°. На юге страны воздух прогреется до 8-13° тепла.

Прогноз погоды на 4 ноября.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области в понедельник облачно с прояснениями. Впрочем, будет небольшой дождь, местами – с мокрым снегом. Времена ветра достигнут 15-20 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 0-5° тепла, а днем — 4-9° тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет +2-4°, а днем — +5-7°.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. По их прогнозу средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-8° тепла.

Резкое похолодание в ноябре! Возможен мокрый снег!

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