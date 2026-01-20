Мороз слабеет, но медленно: где 21 января ожидается -20°, а где пригреет до +2°

Погода. / © Associated Press

В среду, 21 января, погоду в Украине будет еще обуславливать область высокого давления, но значительно ниже значений предыдущих. Мороз до сих пор держится во многих регионах. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«На высотах уже будет поступать более теплая воздушная масса, но у земной поверхности мороз будет ослабевать медленно и будет очень зависеть от облачности. Поэтому еще рассчитываем на холодную ночь и прохладный день, особенно в западных и северных областях. Самое теплое — днем на юге страны и Закарпатье — до оттепели», — сообщили сыновья.

В среду в регионах переменная облачность. На дорогах кое-где гололедица. Ночью и утром в юго-западной части местами туман.

Температура в областях

Ночью температура воздуха в западных, северных и Винницкой областях составит 12-17°, а местами опустится до 20° мороза. Днем в этих регионах ожидается 5-10°.

На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут 10-15° мороза, а днем — 2-7° мороза. На юге и Закарпатье синоптики прогнозируют от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 21 января. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ночью температура воздуха в Киевской области составит -12-17°, а местами -20°. Днем ожидается 5-10° мороза. Ночью в Киеве столбики термометров покажут 13-15° мороза, а днем 5-7° мороза.

Напомним, синоптик отдела взаимодействия со СМИ «Укргидрометцентра» Иван Семилит сообщил, что с 22 января ожидается ослабление морозов на несколько градусов. «В ближайшие дни в регионах будет снижать, но с небольшой интенсивностью.