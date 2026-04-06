Мороз возвращается: где и когда в Украине ударят заморозки до -3°

Заморозки. / © УНИАН

Во вторник, 7 апреля, в Украине станет прохладнее. Местами ожидаются дожди, сильный ветер и даже заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 7 апреля

В Украине облачно с прояснениями. Ночью на юго-востоке будет умеренный дождь, а днем осадки обещают во всех регионах. Кроме того, на западе ожидается сильный ветер — порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет 1-6° тепла. Днем столбики термометров покажут +4-9°. На юге Украины будет теплее от +8° до +13°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 7 апреля. / © Укргидрометцентр

Заморозки в Украине

Синоптики также объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Погода ухудшится в течение следующих нескольких дней.

Ночью 7 апреля на западе, севере, в большинстве областей центров, а также 8-9 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-3°. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, в Закарпатье будут заморозки в воздухе 0-3°. Синоптики предупредили о ІІ уровне опасности (оранжевый).

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Ночью 7-9 апреля в Закарпатье, 8-9 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, 9 апреля и в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3°.

«Заморозки будут причинять вред плодовым деревьям, начинающим рано цвести», — подчеркнули синоптики.

Похолодание в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что в Украину поступят полярный холод и заморозки. Погожий антициклон уступит место активному северному циклону «Rapunzel». Он принесет с собой атмосферные фронты с кратковременными дождями и местами с грозами.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что весна берет паузу . С 7 апреля в Украину поступит холодный атмосферный фронт — с понижением температуры, дождями и даже мокрым снегом. Впрочем, ориентировочно с 14-15 апреля в страну вернется потепление.

