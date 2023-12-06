Мороз, местами дожди: прогноз погоды на 7 декабря

В Украине в четверг, 7 декабря, облачно с прояснениями. На юге, в центре и Донецкой области снег и дождь. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег. На остальной территории – без существенных осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами налипания мокрого снега. На дорогах – гололедица.

Столбики термометров на севере днем покажут – 1-6 градусов, а ночью –5 –10.

На остальной территории температура воздуха днем от -3 до +2, а на юге до +5 градусов. Ночью температура ожидается в пределах -1-6 градусов.

В Киеве 7 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем от -2 до -4, а ночью в Киеве от -6 до -8 градусов.

Напомним, в Киеве нынешняя осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года.

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