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- Украина
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Морозный удар до -9°: где в Украине следует одеться теплее 9 ноября
9 ноября погода удивит контрастом между дневными и ночными температурами.
В Украине 9 ноября ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Однако в отдельных областях столбики термометров опустятся до существенных минусовых отметок.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха будет составлять от +2° до -3°, а в западных областях столбики термометров покажут -4…-9°. Днем воздух прогреется до +3…+8°.
Напомним, согласно прогнозу погоды, теплее всего 9 ноября будет на юге — в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +10°. В Киеве днем ожидается +5…+7° без осадков. Водителям советуют быть внимательными на дорогах из-за ночных заморозков и возможных утренних туманов.