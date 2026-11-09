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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Морозный удар до -9°: где в Украине следует одеться теплее 9 ноября

9 ноября погода удивит контрастом между дневными и ночными температурами.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Морозная погода в Украине

Морозная погода в Украине / © ТСН

В Украине 9 ноября ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Однако в отдельных областях столбики термометров опустятся до существенных минусовых отметок.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять от +2° до -3°, а в западных областях столбики термометров покажут -4…-9°. Днем воздух прогреется до +3…+8°.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / © Укргидрометцентр

Напомним, согласно прогнозу погоды, теплее всего 9 ноября будет на юге — в Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +10°. В Киеве днем ожидается +5…+7° без осадков. Водителям советуют быть внимательными на дорогах из-за ночных заморозков и возможных утренних туманов.

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