Морозы бьют по энергосистеме: эксперт ответил, будут ли отключения в ближайшее время

На этой неделе температура значительно снизится, что может вызвать дополнительную нагрузку на энергосистему.

Если среднесуточная температура опустится до -6…-7°C, то в Украине могут ввести ограничение потребления электроэнергии.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

"Есть необходимость морально приготовиться к отключениям. Если морозы сохраняются, то возможны ограничения потребления. Они не будут больше одной очереди, по меньшей мере сейчас для этого нет оснований. Конечно, если будут российские атаки, то предусмотреть развитие событий трудно", – отметил Харченко.

Ожидается, что на этой неделе температура значительно снизится, что может вызвать дополнительную нагрузку на энергосистему.