Какой будет зима 2026–2027 в Украине / © ТСН

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До календарной зимы осталось меньше недели, поэтому украинцы уже интересуются, какой будет погода в декабре 2026, а также в январе и феврале 2027-го. Одни ждут снег и морозы, другие надеются на более теплую зиму.

По предварительному прогнозу метеорологического сайта Wisemeteo, зима в Украине будет умеренно холодной, со снегопадами и без экстремальных температурных колебаний.

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Какой будет зима 2026-2027 в Украине: прогноз на три месяца

По прогнозу Wisemeteo, зимние месяцы в Украине будут умеренно холодными, а снегопады ожидаются весь сезон. Самые ощутимые морозы прогнозируют в январе и первой половине февраля.

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«После 21 декабря зима возобладает», — отмечают в прогнозе Wisemeteo.

По словам синоптиков, зима может быть изменчивой: периоды морозной погоды будут чередоваться относительно теплыми днями.

Погода в декабре 2026: когда ждать морозов и снега

По прогнозу Wisemeteo, начало декабря в Киеве будет относительно теплым. В первой половине месяца днем ожидается от 0 до +2 градусов, а ночью температура опускается чуть ниже нуля.

После 21 декабря прогнозируют похолодание: минусовая температура возможна даже днем.

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«Сильных морозов не ожидается», — добавляют в Wisemeteo.

Осадки в течение месяца будут распределяться неравномерно. По предварительным оценкам около 13 дней декабря могут быть со снегом. В новогоднюю ночь, по этому прогнозу, существенных осадков не ожидается.

Погода в январе и феврале 2027 года: когда ожидаются сильные морозы

По прогнозу Wisemeteo, январь станет одним из самых холодных месяцев зимы. Наибольшее похолодание ожидается во вторую неделю: ночью температура может опускаться до -12 градусов. После 11 января станет немного теплее, однако дневная температура, по прогнозу, будет преимущественно оставаться ниже нуля.

Снегопады в январе прогнозируют в начале месяца — ориентировочно от 3 до 7 января, а также 13–14 января. В общем, месяц может быть холодным, но не слишком снежным.

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Февраль в Киеве также начнется с морозов. Самыми холодными, по предварительной оценке Wisemeteo, будут первые две недели. Именно на этот период придется большинство снежных дней.

Во второй половине февраля температура будет постепенно повышаться, хотя ночью еще возможны морозы.

«Резкого перехода к весенней погоде в конце месяца прогноз не предусматривает», — заключают в Wisemeteo.

Заснежит ли Киев на Новый год 2027: прогноз синоптиков

Один из самых популярных вопросов в канун праздников — встретят ли украинцы Новый год со снегом. По прогнозу Wisemeteo для Киева, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается сухая погода, поэтому снегопад в праздничную ночь маловероятен.

Впрочем, по словам синоптиков, это не значит, что Новый год будет без снега. Если во второй половине декабря выпадут осадки, а температура воздуха остается минусовой, снеговой покров может сохраниться до праздников.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украину пришла настоящая зимняя погода. В ряде регионов выпал первый снег, а в некоторых городах уже образовался снежный покров. В частности, заснежили Харьков и север Одесщины.

Больше снега выпало в Карпатах, где также существенно похолодало. В одном из горных районов снежный покров достиг почти колен, а температура воздуха опускалась до 11 градусов мороза. Подобные погодные условия уже создают настоящую зимнюю атмосферу в отдельных частях страны.

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