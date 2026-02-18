Морозы до -13 и штормовой ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 19 февраля

Какой будет погода в Украине 19 февраля / © Pexels

Украину покидает южный циклон который принес обильные дожди, снегопады и метели. Однако стоит быть начеку, ведь на смену осадкам придут морозы до -13 градусов и опасная гололедица, которая охватит большинство регионов.

Циклон уходит но остаются «сюрпризы»

По словам синоптика Натальи Диденко в Украине 19 февраля ожидаются морозы и сильный ветер. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся от -9 до -12 градусов на севере, в центре и даже в Одесской области.

На остальной территории будет немного теплее — от 4 до 9 градусов мороза, а на Закарпатье и крайнем юге температура будет колебаться около нуля.

В четверг в большинстве областей ожидается от -2 до -5 градусов мороза. На севере местами столбики термометра покажут до -7 градусов мороза.

По словам Диденко, южные и юго-восточные регионы останутся в пределах от -1 до +3 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +7 градусов тепла.

Синоптик отметила, что циклон с метелями и мокрым снегом постепенно покидает Украину.

«Циклон, который сегодня еще обусловит и обусловливает снег и мокрый снег (на юге — дождь) с налипанием мокрого снега и метелями уже завтра днем покинет нашу территорию», — сообщила Диденко.

Если ночью на Левобережье еще возможен снег, то уже днем 19 февраля существенных осадков не предвидится. Лишь на северо-востоке задержится снежная погода, которая утихнет к вечеру.

Кроме того, Диденко прогнозирует, что ощутимое потепление придет в Украину уже с 23 февраля.

© Наталия Диденко / Facebook

Украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 19 февраля

В Украине 19 февраля объявили I уровень опасности, желтый. По даннымУкраинского гидрометеорологического центра ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью пройдут значительные снегопады и метель. На большинстве дорог страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях 19 февраля

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 19 февраля будет облачно. Ночью ожидается умеренный снег, а днем он лишь кое-где будет напоминать о себе.

Температура по области ночью составит от -8 до -13 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза.

Главная опасность — сильная гололедица на дорогах, из-за которой объявлен «желтый» уровень опасности. Водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными, ведь из-за непогоды возможны пробки и перебои в работе коммунальных служб.

По данным портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной снег утром ослабеет, а к середине дня должен вовсе кончиться.

Ночью столбики термометра опустятся до -8 градусов ночью, днем — до -3.

Погода в Киеве 19 февраля

Погода во Львове

В четверг, 19 февраля, Львов и область окажутся под влиянием циклона, который принесет с собой типичную зимнюю непогоду. В течение суток будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, который ближе к обеду местами может усилиться до умеренного.

Из-за северного ветра со скоростью 7-12 м/с местами возможны слабые метели, поэтому на открытых участках дорог видимость может быть ограниченной.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: на дорогах Львовщины в течение ближайших трех суток, с 19 по 21 февраля, сохранится сильная гололедица. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях на Львовщине 19 февраля

В пределах области ночью синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов мороза, а днем столбики термометров будут колебаться от минус -3 до -2 градусов тепла. Во Львове ночью столбики термометра покажут от -5 до -7 градусов ниже нуля, а днем температура будет балансировать около отметки от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла.

Погода в Харькове

На 19 февраля синоптики прогнозируют в Харькове и области сложные погодные условия, из-за чего объявлен первый уровень опасности. В течение суток ожидается облачная погода со значительными осадками в виде снега с дождем, которые днем станут более умеренными.

Из-за перепадов температуры возникнет гололед, а на дорогах образуется сильная гололедица, что значительно усложнит движение транспорта и пешеходов.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях на Харьковщине 19 февраля

Ситуацию усугубит мощный ветер: ночью он будет юго-восточным, а днем изменит направление на западный.

Температурный режим в области будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза ночью, а днем воздух прогреется до диапазона от минус 3 до 2 градусов тепла.

В Харькове ночная температура составит от -2 до -4 градусов ниже нуля, тогда как днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов тепла.

Погода в Днепре

В четверг, 19 февраля, жителям Днепра и области стоит готовиться к непогоде. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: небо будет затянуто облаками, а ночью пройдут умеренные, местами даже значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем интенсивность осадков снизится, однако будет продолжаться небольшой снег.

Наибольшую опасность будет представлять гололед толщиной до 19 мм, который вместе с налипанием мокрого снега ожидается ночью и утром. На дорогах образуется сильная гололедица, в области объявили желтый уровень опасности.

Жителей Днепропетровской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях 19 февраля

Ситуацию осложнит штормовой ветер: в течение дня он изменит направление с юго-восточного на западный, а его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Столбики термометра будут показывать от -2 до -7 градусов мороза, а днем составят до -5 градусов ниже нуля.

В Днепре температура в течение всех суток 19 февраля будет стабильной — в пределах от -3 до -5 градусов мороза.

Погода в Одессе

Четверг, 19 февраля, принесет в Одессу и область настоящее погодное испытание: ожидается метель и шторм на море.

Ночью синоптики прогнозируют снегопады и метели, из-за которых видимость на дорогах упадет до 500-1000 метров. Кроме снежных заносов, водителям стоит остерегаться гололеда и местами гололеда.

В области ночные морозы достигнут от -5 до -10 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +4 градусов тепла. В Одессе прогнозируется до -7 градусов мороза ночью, а дневная температура будет колебаться от минус -1 до плюс +1 градуса тепла.

Мощный северо-западный ветер ночью будет достигать штормовых значений — 15-20 метров в секунду, однако днем он изменит направление на юго-западный и несколько утихнет. На побережье ожидается очень сильное волнение моря, а в лиманах начнется процесс ледообразования, который охватит до трети их площади.

Также моряков и жителей прибрежной зоны предупреждают о возможном опасном спаде уровня воды ночью.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в Одесской области 19 февраля

