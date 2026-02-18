- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 5 мин
Морозы до -13 и штормовой ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 19 февраля
Циклон постепенно покидает Украину, однако на смену осадкам приходит похолодание до -13 градусов и опасный гололед.
Украину покидает южный циклон который принес обильные дожди, снегопады и метели. Однако стоит быть начеку, ведь на смену осадкам придут морозы до -13 градусов и опасная гололедица, которая охватит большинство регионов.
Больше о погоде в Украине читайте в материале ТСН.ua.
Циклон уходит но остаются «сюрпризы»
По словам синоптика Натальи Диденко в Украине 19 февраля ожидаются морозы и сильный ветер. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся от -9 до -12 градусов на севере, в центре и даже в Одесской области.
На остальной территории будет немного теплее — от 4 до 9 градусов мороза, а на Закарпатье и крайнем юге температура будет колебаться около нуля.
В четверг в большинстве областей ожидается от -2 до -5 градусов мороза. На севере местами столбики термометра покажут до -7 градусов мороза.
По словам Диденко, южные и юго-восточные регионы останутся в пределах от -1 до +3 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +7 градусов тепла.
Синоптик отметила, что циклон с метелями и мокрым снегом постепенно покидает Украину.
«Циклон, который сегодня еще обусловит и обусловливает снег и мокрый снег (на юге — дождь) с налипанием мокрого снега и метелями уже завтра днем покинет нашу территорию», — сообщила Диденко.
Если ночью на Левобережье еще возможен снег, то уже днем 19 февраля существенных осадков не предвидится. Лишь на северо-востоке задержится снежная погода, которая утихнет к вечеру.
Кроме того, Диденко прогнозирует, что ощутимое потепление придет в Украину уже с 23 февраля.
Украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 19 февраля
В Украине 19 февраля объявили I уровень опасности, желтый. По даннымУкраинского гидрометеорологического центра ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью пройдут значительные снегопады и метель. На большинстве дорог страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве и Киевской области 19 февраля будет облачно. Ночью ожидается умеренный снег, а днем он лишь кое-где будет напоминать о себе.
Температура по области ночью составит от -8 до -13 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза.
Главная опасность — сильная гололедица на дорогах, из-за которой объявлен «желтый» уровень опасности. Водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными, ведь из-за непогоды возможны пробки и перебои в работе коммунальных служб.
По данным портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной снег утром ослабеет, а к середине дня должен вовсе кончиться.
Ночью столбики термометра опустятся до -8 градусов ночью, днем — до -3.
Погода во Львове
В четверг, 19 февраля, Львов и область окажутся под влиянием циклона, который принесет с собой типичную зимнюю непогоду. В течение суток будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, который ближе к обеду местами может усилиться до умеренного.
Из-за северного ветра со скоростью 7-12 м/с местами возможны слабые метели, поэтому на открытых участках дорог видимость может быть ограниченной.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: на дорогах Львовщины в течение ближайших трех суток, с 19 по 21 февраля, сохранится сильная гололедица. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
В пределах области ночью синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов мороза, а днем столбики термометров будут колебаться от минус -3 до -2 градусов тепла. Во Львове ночью столбики термометра покажут от -5 до -7 градусов ниже нуля, а днем температура будет балансировать около отметки от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла.
Погода в Харькове
На 19 февраля синоптики прогнозируют в Харькове и области сложные погодные условия, из-за чего объявлен первый уровень опасности. В течение суток ожидается облачная погода со значительными осадками в виде снега с дождем, которые днем станут более умеренными.
Из-за перепадов температуры возникнет гололед, а на дорогах образуется сильная гололедица, что значительно усложнит движение транспорта и пешеходов.
Ситуацию усугубит мощный ветер: ночью он будет юго-восточным, а днем изменит направление на западный.
Температурный режим в области будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза ночью, а днем воздух прогреется до диапазона от минус 3 до 2 градусов тепла.
В Харькове ночная температура составит от -2 до -4 градусов ниже нуля, тогда как днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов тепла.
Погода в Днепре
В четверг, 19 февраля, жителям Днепра и области стоит готовиться к непогоде. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: небо будет затянуто облаками, а ночью пройдут умеренные, местами даже значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем интенсивность осадков снизится, однако будет продолжаться небольшой снег.
Наибольшую опасность будет представлять гололед толщиной до 19 мм, который вместе с налипанием мокрого снега ожидается ночью и утром. На дорогах образуется сильная гололедица, в области объявили желтый уровень опасности.
Ситуацию осложнит штормовой ветер: в течение дня он изменит направление с юго-восточного на западный, а его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Столбики термометра будут показывать от -2 до -7 градусов мороза, а днем составят до -5 градусов ниже нуля.
В Днепре температура в течение всех суток 19 февраля будет стабильной — в пределах от -3 до -5 градусов мороза.
Погода в Одессе
Четверг, 19 февраля, принесет в Одессу и область настоящее погодное испытание: ожидается метель и шторм на море.
Ночью синоптики прогнозируют снегопады и метели, из-за которых видимость на дорогах упадет до 500-1000 метров. Кроме снежных заносов, водителям стоит остерегаться гололеда и местами гололеда.
В области ночные морозы достигнут от -5 до -10 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +4 градусов тепла. В Одессе прогнозируется до -7 градусов мороза ночью, а дневная температура будет колебаться от минус -1 до плюс +1 градуса тепла.
Мощный северо-западный ветер ночью будет достигать штормовых значений — 15-20 метров в секунду, однако днем он изменит направление на юго-западный и несколько утихнет. На побережье ожидается очень сильное волнение моря, а в лиманах начнется процесс ледообразования, который охватит до трети их площади.
Также моряков и жителей прибрежной зоны предупреждают о возможном опасном спаде уровня воды ночью.
