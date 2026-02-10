Морозы до -18 и новые "качели": какой будет погода в Украине 11 февраля

Прогноз погоды 11 февраля. / © ТСН

В Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Из-за активной ротации воздушных масс в стране усилится ветер, а температурные показатели продемонстрируют значительные контрасты — от глубоких минусов ночью до оттепели днем.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, ночь на 11 февраля будет морозной. На большинстве территории ожидается -9…-13 градусов.

На северо-востоке температура упадет самая низкая - до -12...-18 градусов.

На западе и юге будет значительно теплее -1...-5 градусов.

Днем 11 февраля столбики термометров покажут 0…-5 градусов. Однако в западных областях и южной части страны воздух прогреется до +1…+5 градусов.

Характерной особенностью погоды 11 февраля станет сильный ветер. Из-за смены холодного воздуха на теплое ожидается порывистый южный ветер.

Что касается осадков, мокрый снег пройдет в западных областях. Также есть вероятность осадков в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Какая будет погода в Киеве

В столице ближайшей ночью прогнозируют около -10 градусов , днем температура поднимется до -2 градусов .

Среда в Киеве будет ветреной, облачность увеличится, местами возможен небольшой мокрый снег.

Диденко отмечает, что уже с 12 февраля потепление окрепнет — в большинстве областей днем будут плюсы. В связи с этим синоптики не призывает быть особенно осторожными, ведь на дорогах и тротуарах: возможна гололедица и подтаивание льда. А у домов есть риск падения сосулек и оползней с крыш.

Также изменение погоды может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Резкие перепады давления и температуры могут нарушить равновесие сосудов, поэтому врачи советуют в эти дни более внимательно следить за состоянием здоровья.

Напомним, синоптики сообщили, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики. К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.