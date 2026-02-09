Морозы до -18 и резкая смена погоды: синоптики удивили прогнозом для Одессы и области

Какой погоды ожидать жителям Одесской области в ближайшее время / © УНИАН

Одесская область готовится к резкой смене погодных условий. На смену лютым морозам, в регион придет долгожданное потепление.

Синоптики прогнозируют переход от ночных «минусов» к стабильному «плюсу» уже через несколько дней. Подробнее о погоде в Одессе и области — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Одессе и регионе в ближайшие дни

Гидрометеорологический Центр прогнозирует, что погода в Одесской области и областном центре 10 февраля будет пасмурной и без осадков.

Ночная температура в регионе будет колебаться от -8 до -13 градусов мороза, а на севере области ударит мороз до -18 градусов Цельсия. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов Цельсия.

В то же время Sinoptik прогнозирует, что в Одессе ночью 10 февраля ожидается от -9 до -11 градусов мороза, днем — около -2, -4 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с.

Погода в Одессе 10 февраля

Когда жителям Одесской области ждать потепления

С 11 февраля жителям региона стоит ждать потепления.

По данным портала Sinoptik, в среду в Одессе облачная погода продержится весь день, осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от -3 ночью до +2 днем.

Погода в Одессе 11 февраля

В четверг 12 февраля, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров будут показывать +2 градуса Цельсия, днем — +5 градусов Цельсия.

Погода в Одессе 12 февраля

В пятницу, 13 февраля, утро и день пройдут без осадков, однако вечером возможен дождь. Синоптики отмечают, что с 13 февраля в регионе будут преобладать плюсовые температурные показатели, которые также ожидаются и на выходных.

Погода в Одессе 13 февраля

В Украине отступают морозы

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 10 февраля Украина пройдет пик морозов. Самая холодная ночь ожидается на севере, где температура упадет до -22 градусов мороза, тогда как в целом по стране будет от -12 до -20 градусов мороза.

Однако уже днем можно будет наблюдать, как холод будет отступать.

«Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом. Не скажу, что мы будем скучать по ним, это точно. Но отдаем должное прогнозу погоды и уходим постепенно», — написала Диденко в Facebook.

На значительной территории страны ожидается от -4 до -11 градусов мороза, на юге и западе от -2 до -4 градусов мороза.

В Украине отступают морозы

По словам Диденко, на Закарпатье также возможна оттепель, там столбики термометра покажут до +2 градусов тепла.

«Из-за антициклона осадков завтра не будет, лишь на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег. В Киеве — наконец — завершается эпоха сильных морозов. Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу», — отметила Диденко.

Как отметила синоптик, в дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха.

