- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
Морозы до -20° и туманы: прогноз погоды в Украине на 20 января (карта)
В большинстве западных, северных и Винницких областях ночью и утром местами туман.
В Украине во вторник, 20 января, облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-17°, на западе и севере страны местами до 20°, днем 6-11° мороза; на юге страны и Закарпатье ночью 8-13°, днем 0-5° мороза.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ночью и утром местами туман.
На дорогах кое-где гололедица.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
В Киеве ночью 12-14° мороза, днем 8-10° мороза.
Температура по области ночью 12-17° мороза, днем 6-11° мороза.
