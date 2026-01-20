Морозы до -20° и туманы: прогноз погоды в Украине на 20 января (карта)

Январь / © pexels.com

В Украине во вторник, 20 января, облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

В большинстве западных, северных и Винницких областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на западе и севере страны местами до 20°, днем 6-11° мороза; на юге страны и Закарпатье ночью 8-13°, днем 0-5° мороза.

Карта погоды на 20 января / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков.

Ночью и утром местами туман.

На дорогах кое-где гололедица.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве ночью 12-14° мороза, днем 8-10° мороза.

Температура по области ночью 12-17° мороза, днем 6-11° мороза.

