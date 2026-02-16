Морозы до -20, сильные осадки: прогноз погоды в Украине на неделю, 16-22 февраля.

В Украину вернулось похолодание / © Associated Press

Из-за циклона, который принес в Украину минусовые температуры, на дорогах будет очень опасно. Особенно это касается западных, северных и центральных областей.

О погодных условиях до конца недели сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 16 февраля

Ночью ожидаются сложные погодные условия. В северных областях ожидается значительный снег, метель, местами гололедица. На остальной территории умеренные осадки в виде дождя, снега. Днем небольшой снег ожидается в северных и северо-западных регионах. Ветер будет преобладать южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы (кроме западной части), 18-23 м/с. В северных и западных регионах на дорогах гололедица, снежные заносы.

Вторник, 17 февраля

Ночью по всей Украине без существенных осадков. Днем на западе ожидается снег, в южных и местами центральных регионах осадки смешанного типа (снег, мокрый снег, дождь, туман), местами гололедица. Ночная температура воздуха -5 -15 градусов, на крайнем севере местами до -20 градусов, на юге и Закарпатье около 0. Дневная погода в северных, западных и северо-восточных областях -1 -7 градусов, в других регионах 0+5 градусов.

Среда, 18 февраля

Осадки в виде снега, местами с дождем, пройдут на Левобережье днем, возможны сильные осадки, местами гололедица и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат. В западных областях преимущественно мокрый снег. Ветер ожидается северного и северо-восточного направления, 7-12 м/с, временами порывистый. Ночная температура воздуха -4 -11 градусов, на западе и юге -3+3 градуса, дневная -5+5 градусов.

Четверг, 19 февраля

Ночью дождь с переходом в снег пройдет на востоке, Крыме и Приазовье. Днем в большинстве областей преимущественно спокойная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -2 -12 градусов, венная -2+3 градуса.

Пятница, 20 февраля

Ночью по всей стране без осадков, днем в западных областях, а также местами в центре и на севере ожидается снег. Местами слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха -5+2 градуса, дневная +1+6 градусов, на юге +6+11 градусов.

Суббота, 21 февраля

Ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, на юго-востоке с дождем. Местами возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменного направления, днем западный/северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха -4+2 градуса, дневная -2+3 градуса.

Воскресенье, 22 февраля

Мокрый снег ожидается по всей стране. На дорогах удержится гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3 -8 градусов, дневная -4+1 градус.

Напомним, Киев накрыла непогода. В частности, заблокировано движение по трассе Одесса — Киев, а в самой столице зафиксированы пробки и аварии.