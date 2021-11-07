Морозы до -4°С и дожди: синоптики рассказали, когда и в каких регионах Украины изменится погода

Морозы до -4°С и дожди: синоптики рассказали, когда и в каких регионах Украины изменится погода

Украинцев ждут ночные заморозки.

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. В регионы, по данным синоптиков, идет похолодание.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, 9 ноября в регионах опустится температура воздуха, а также пройдет дождь. Температура воздуха днем на западе опустится до +2°С, ночью ожидается от 0°С до +3°С. В восточных областях синоптики прогнозируют днем от +5°С до +9°С, ночная температура – от +3°С до +7° С.

На севере прогнозируют днем +2°С до +4°С, ночью — 0°С-2°С с отметкой "+". На юге дневная температура достигнет отметок до +10°С. В центральных областях днем +3°С до +8°С, ночью — от 1°С до +6°С.

Будет дождаться 9 ноября в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях и в Крыму.

Также читайте Ученые заявили, что изобрели способ лечения ожирения

Уже 10 ноября в большинстве областей ожидаются ночные заморозки до -4°С. Исключение – север и отдельные районы востока, где пока ночью еще будет "плюсовая" температура.

Но 11 ноября мороз накроет ночью все регионы Украины. Днем будет пока тепло.

Тем временем в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку