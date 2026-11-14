Морозы до -7 и гололедица: какой будет погода в Украине 15 ноября

Погода в Украине 15 ноября / © ТСН

Реклама

В воскресенье, 15 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода под влиянием антициклона. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью во многих регионах температура опустится ниже нуля.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Погода в Украине 15 ноября: прогноз синоптиков.

В воскресенье в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Реклама

Температура воздуха:

ночью — от +3° до -2°, в западных областях — от -1° до -6°;

днем — +3… +8 °, в Закарпатье и юге страны — до +10 °.

По прогнозу Укргидрометцентра, погоду определят антициклон с центром вблизи Одесской области.

«Уже 15-16 ноября погоду без осадков будет формировать антициклон, центр которого 15 ноября будет находиться вблизи Одесской области», — отметили синоптики.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 15 ноября

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Реклама

Температура воздуха:

в Киевской области ночью — от +3 ° до -2 °, днем — +3… +8 °;

в Киеве ночью — около 0°, днем — +5…+7°.

Погода в Днепре и Днепропетровской области

По прогнозу Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, 15 ноября на Днепропетровщине будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха:

по области ночью — -2… +3 °, днем — +5… +10 °;

в Днепре ночью — +1… +3 °, днем — +7… +9 °.

Погода во Львове и Львовской области: объявлен желтый уровень опасности

В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Реклама

Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем — юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью — -2… -7 °, днем — +5… +10 °;

во Львове ночью — -3… -5 °, днем — +7… +9 °.

«На Львовщине и во Львове 15–16 ноября ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Поэтому объявлен уровень опасности — желтый. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров», — сообщают во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Погода в Одессе и Одесской области

По прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в Одесской области 15 ноября прогнозируют переменную облачность без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, днем — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью — от -2 ° до +3 °, днем — +5… +10 °;

в Одессе ночью — +1… +3 °, днем — +7… +9 °.

«На автодорогах области утром местами ожидается туман с видимостью 200-500 м», — сообщают синоптики.

Погода на побережье Одесской области:

ветер северо-западный, днем — юго-восточный, 6-11 м/с;

без осадков;

ночью и утром возможна дымка с видимостью 1–2 км;

волнение моря — легкое;

температура воздуха ночью — +2… +7 °, днем — +5… +10 °;

температура морской воды — +10… +11 °.

Погода в Харькове и Харьковской области

По прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в Харьковской области 15 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью — 0… +5 °, днем — +3… +8 °;

в Харькове ночью — +1… +3 °, днем — +5… +7 °.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14-15 ноября в Украину придет новая волна похолодания с Балтики. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов установится сухая погода под влиянием антициклона, однако утром возможны туманы.

Дневная температура воздуха будет составлять +4…+8°. В ночные часы в отдельных областях ожидаются морозы до –7°, а потепление синоптики прогнозировали ориентировочно с 18 ноября.

Новости партнеров

Новости партнеров