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Морозы до -7 и гололедица: какой будет погода в Украине 15 ноября
15 ноября в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются. Однако синоптики предупреждают о возможной гололедице на Львовщине и тумане на автодорогах Одесщины.
В воскресенье, 15 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода под влиянием антициклона. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью во многих регионах температура опустится ниже нуля.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 15 ноября: прогноз синоптиков.
В воскресенье в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
ночью — от +3° до -2°, в западных областях — от -1° до -6°;
днем — +3… +8 °, в Закарпатье и юге страны — до +10 °.
По прогнозу Укргидрометцентра, погоду определят антициклон с центром вблизи Одесской области.
«Уже 15-16 ноября погоду без осадков будет формировать антициклон, центр которого 15 ноября будет находиться вблизи Одесской области», — отметили синоптики.
Погода в Киеве и Киевской области 15 ноября
В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
в Киевской области ночью — от +3 ° до -2 °, днем — +3… +8 °;
в Киеве ночью — около 0°, днем — +5…+7°.
Погода в Днепре и Днепропетровской области
По прогнозу Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, 15 ноября на Днепропетровщине будет переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха:
по области ночью — -2… +3 °, днем — +5… +10 °;
в Днепре ночью — +1… +3 °, днем — +7… +9 °.
Погода во Львове и Львовской области: объявлен желтый уровень опасности
В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Ветер ночью южный, 3-8 м/с, днем — юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
по области ночью — -2… -7 °, днем — +5… +10 °;
во Львове ночью — -3… -5 °, днем — +7… +9 °.
«На Львовщине и во Львове 15–16 ноября ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Поэтому объявлен уровень опасности — желтый. Водителям советуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров», — сообщают во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Одессе и Одесской области
По прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в Одесской области 15 ноября прогнозируют переменную облачность без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, днем — юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
по области ночью — от -2 ° до +3 °, днем — +5… +10 °;
в Одессе ночью — +1… +3 °, днем — +7… +9 °.
«На автодорогах области утром местами ожидается туман с видимостью 200-500 м», — сообщают синоптики.
Погода на побережье Одесской области:
ветер северо-западный, днем — юго-восточный, 6-11 м/с;
без осадков;
ночью и утром возможна дымка с видимостью 1–2 км;
волнение моря — легкое;
температура воздуха ночью — +2… +7 °, днем — +5… +10 °;
температура морской воды — +10… +11 °.
Погода в Харькове и Харьковской области
По прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в Харьковской области 15 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
по области ночью — 0… +5 °, днем — +3… +8 °;
в Харькове ночью — +1… +3 °, днем — +5… +7 °.
Напомним, ранее мы сообщали, что 14-15 ноября в Украину придет новая волна похолодания с Балтики. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов установится сухая погода под влиянием антициклона, однако утром возможны туманы.
Дневная температура воздуха будет составлять +4…+8°. В ночные часы в отдельных областях ожидаются морозы до –7°, а потепление синоптики прогнозировали ориентировочно с 18 ноября.