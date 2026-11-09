Морозы до -7 и снег: синоптики рассказали, где 10 ноября резко ухудшится погода

Заморозки \ иллюстративное фото / © Credits

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Во вторник, 10 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако в отдельных регионах синоптики прогнозируют ветер и ночные морозы. Впрочем, уже в ближайшие дни погода начнёт меняться под влиянием атлантических атмосферных фронтов.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 10 ноября в Украине ожидается преимущественно сухая погода благодаря антициклону, лишь вечером на западе возможны дожди с мокрым снегом. Самая холодная ночь будет на западе, где ожидается до -4 градусов мороза, тогда как на остальной территории ночью прогнозируют от 0 до +6 градусов тепла.

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По её словам, днём на юге и западе температура поднимется до +4…+9, местами на юге до +12, а на севере, в центре и на востоке — до +3…+7. На Правобережье и в Киеве вторник будет ветреным, в столице без осадков, температура составит около +5…+6 градусов тепла.

Как отмечает Диденко, в целом неделя будет относительно теплой, с пиком потепления в пятницу, 13 ноября, однако уже с ближайших выходных, 14–15 ноября, температура начнёт снижаться.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в Украину придет тепло с севера Италии и из Средиземноморья

«Блокирующий, наполненный холодом «KLAUS» — это знакомый нам антициклон, который уже оттесняет активную Атлантику к Каспию. Такая конфигурация барических систем изменит направление воздушных потоков над Украиной. Вместо притока арктического холода на этой неделе нас ждет приток тепла с севера Италии и Средиземноморья», — сообщает синоптик.

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По словам Постриганя, атмосферный вихрь «Pia» будет действовать как «мощный атмосферный тепловой насос», закачивая субтропический воздух, что приведет к постепенному потеплению на фоне периодических дождей. Завтра, 10 ноября, погода существенно не изменится: будет преимущественно облачно, ночью около 0, а днём +5…+7 тепла.

В среду и четверг усилится влияние атмосферных фронтов с дождями, местами мокрым снегом и порывистым ветром; ночью ожидается +2…+4, а днём +6…+8 тепла. По предварительным прогнозам, в конце недели следует ожидать пика потепления.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Украине 10 ноября облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь в большинстве западных областей днем пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

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Ночью ожидается температура воздуха от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, на западе страны ожидается от -2 до -7 градусов мороза. Днем в Украине воздух прогреется до +3…+8 градусов тепла, в Одесской области будет до +12.

Погода в Украине 10 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 10 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла. В Киеве ночью будет до +2 градусов тепла, днем ожидается от +5 до +7 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 10 ноября погоду будет определять ночью область повышенного атмосферного давления, а днём — прохождение атмосферного фронта с юго-запада, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков, лишь во второй половине дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман, на отдельных участках дорог гололед. Ветер будет южный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +1 до +6 градусов мороза, днём ожидается от +5 до +10 градусов тепла. Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до +7…+9 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области 10 ноября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от -2 до +3 градусов тепла;

днём от +4 до +9 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от 0 до +2;

днём от +5 до +7.

Погода в Харькове

В Харьковской области 10 ноября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть из южной четверти со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов тепла.

Погода в Одессе

Во вторник, 10 ноября, в Одесской области и вдоль побережья ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако днём местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах и у побережья синоптики прогнозируют дымку и туман с видимостью от 200 до 1000 метров.

Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а днём вдоль побережья усилится до 12–17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3, а местами достигнет +8, днем воздух прогреется до +7…+12.

Температура морской воды у побережья составит +10…+11, волнение моря ночью будет слабым, а днём — значительным, при этом уровень моря останется безопасным. Непосредственно в Одессе погода будет несколько теплее: переменная облачность без значительных осадков, юго-восточный ветер 7–12 м/с, ночью +6…+8 тепла, а днём +10…+12 тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Украине в 2026–2027 году.

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