Морозы и много осадков: прогноз погоды в Украине на неделю и День святого Николая

Морозы и много осадков: прогноз погоды в Украине на неделю и День святого Николая

Самые сильные морозы ожидаются в Карпатах.

Неделя, 13-19 декабря, в Украине будет прохладной и богатой на осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 декабря, в стране, кроме востока, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в западных областях – снега. Температура ночью и днем в западных и восточных областях около 0° (в Карпатах 3-8° мороза), на остальной территории 0-5° тепла, на юге 4-9° тепла. В западных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

14-15 декабря в южной части умеренные, ночью 14 декабря и в большинстве западных, центральных и северо-восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (в западных областях ночью 1-6° мороза, на юге страны днем 1-7° тепла), в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

В четверг, 16 декабря, в западных, северных и центральных областях, 17-18 декабря и в День святого Николая — 19 декабря, во всех регионах Украины, ожидается снег. Температура ночью и днем от 4° мороза до 3° тепла, на юге страны днем до 5° тепла, в Карпатах ночью 3-9° мороза, днем 0-6° мороза.

В Киеве 13 декабря ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью и днем 0-5° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. 14-15 декабря в столице будет без существенных осадков, лишь 15 декабря возможен мокрый снег. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. 16-17 декабря в Киеве прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом, а на выходных, 18-19 декабря, похолодание и снег.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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