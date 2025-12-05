ТСН в социальных сетях

Морозы и штормовой ветер: синоптикиня рассказала, какой будет погода 6-7 декабря

Праздничные выходные в Украине пройдут под знаком постепенного понижения температуры. В день святого Николая и воскресенья ожидается сильный порывистый ветер.

Штормовой ветер

В выходные в Украине ожидается позолодание и сильный ветер

Грядущие выходные , на которые приходится день святого Николая, отметятся изменением синоптической ситуации. В Украину входит более холодная воздушная масса, которая снизит температуру, особенно в ночное время. В то же время осадки маловероятны.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Антициклон и температурные контрасты

Погоду во всех регионах Украины в выходные определят антициклон. Это означает, что ни 6-го, ни 7-го декабря существенных осадков не предполагается. Однако комфорт может испортить порывистый ветер восточных направлений.

Особо внимательными стоит быть жителям южной части страны – там возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Относительно температуры ночью столбики термометров будут показывать от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем 6-7 декабря воздух прогреется до +2…+6 градусов. Теплее всего традиционно будет на Закарпатье и юге Крыма — до +7…+11 градусов.

Погода в Киеве и предупреждение для водителей

В столице на Николая и в воскресенье будет царить сухая, но прохладная погода. Ночью ожидается небольшой мороз (-1-3 градуса), а днем температура будет колебаться в пределах +1-4 градусов.

Наталья Диденко предостерегает пешеходов и водителей: из-за ночных подмерзаний на дорогах и тротуарах может быть скользко, поэтому следует передвигаться осторожно.

Напомним, синоптики рассказали, будут ли морозы и сильные снегопады этой зимой. По прогнозам, в течение зимнего периода Украина будет находиться «между теплом и морозами», ведь в целом будет отклонение средней суточной температуры от нормы.

