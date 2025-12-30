Морозы и снег возвращаются: синоптик назвала дату похолодания

Собака. / © Associated Press

В Украине 2025 завершится красивой зимней погодой. В среду, 31 декабря, ожидается снег, а также мороз. На дорогах — гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже в ближайшую ночь температура воздуха опустится до 3-7° мороза. На востоке и северо-востоке страны будет холоднее 4-9° мороза. Днем в среду в большинстве областей предполагается 2-5° мороза.

В Киеве 31 декабря погода будет холодная, со снегом и сильными порывами ветра. Ночью ожидается -7°, а днем около -5°.

В четверг, 1 января, и в пятницу, 2 января, в Украине задерживаются морозы. В ночные часы столбики термометров покажут 7-14°. Днем 1 января будет 4-7° мороза, а уже 2 января температура воздуха повысится.

«На Новый год будет морозно и снежно. В дальнейшем, с 2-3 января, потеплеет, но морозные волны будут еще поступать», — говорится в сообщении синоптика.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в январе 2026 года. Отмечается, что в первый месяц нового года средняя месячная температура будет ниже нормы. Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.