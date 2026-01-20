Морозы идут на спад: синоптик назвала дату, когда в Украину придет оттепель

Долгожданное потепление

Реклама

Несмотря на суровые морозы, которые сейчас царят в Украине, атмфосфера уже готовится к передышке. Ослабление холодов начнется уже со среды, 21 января, а на следующей неделе ожидается полноценное потепление к плюсам.

Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, зима уже «начинает мерзнуть сама от себя», и вскоре погода изменится кардинально.

Когда ждать потепления?

По прогнозу Диденко, процесс будет происходить постепенно:

Реклама

Среда, 21 января: дневная температура начнет «милосердствовать». После ночных -10…-17°C, днем ожидается -4…-8°C. На юге страны температура может подняться до 0 градусов .

Конец недели (25-26 января): ожидается пик потепления. Столбики термометров днем достигнут отметки 0°C и даже пойдут в небольшой плюс.

Прогноз на среду, 21 января

В среду погоду в Украине будет определять антициклон. Это означает, что день будет солнечным и без осадков. Важный индикатор изменений — ветер сменит направление на юго-западное и южное, что является верным признаком приближения теплой воздушной массы.

В Киеве 21 января ожидается сухая погода. Ночью еще прижмет мороз до -12…-14°C, однако днем температура поднимется до -6…-8°C. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Магнитные бури и полярное сияние

Синоптик также отметила, что во вторник, 20 января, Украину накрыли сильные магнитные бури. Именно они стали причиной необычного явления — полярного сияния, которое ночью наблюдали жители Тернопольщины и Днепропетровщины.

«Россия хочет лишить нас всего светлого и теплого. Они решили побороть весну накануне потепления… Но уже не так далеко то время, когда атмосфера отправит зиму на реабилитацию в следующем году», — подчеркнула Наталья Диденко.

Реклама

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда в Украине улучшится ситуация со светом. По его словам, нужно претерпеть январь и февраль, а с марта ситуация должна постепенно улучшаться.