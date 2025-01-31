Морозы или весеннее тепло: какой будет погода в Украине в выходные, 1-2 февраля

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. 1-2 февраля максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, только в южной части страны в субботу температура воздуха будет в пределах +8...+12°С.

"Завтра преимущественно дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Запад и север будут в плотной облачности, в Карпатах возможен мокрый снег", — написала она.

Погода в Киеве

В Киеве 1-2 февраля будет облачная погода, без существенных осадков. В субботу ожидается в столице +5°С, а в воскресенье — +3°С.

"В дальнейшем, как и в большинстве областей Украины, в Киеве также будет холодать до минусов. По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры — ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) -3...-8 градусов, при прояснениях возможно, на пару градусов ниже", — написала Диденко.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идет похолодание. Когда и где изменятся погодные условия – читайте в новости.

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