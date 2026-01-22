- Дата публикации
Морозы на Харьковском направлении: военный раскрыл главную проблему для обороны
Бойцы сил обороны также фиксируют увеличение средств воздушного нападения противника.
Из-за морозов русским захватчикам удается легче преодолевать реки. Для врага это большой плюс, поскольку для них улучшается логистика.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал подполковник, начальник 11 командного пункта противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса Иван Костюк, комментируя ситуацию на Харьковском направлении.
«Для противника это большой плюс, потому что для них улучшается логистика. Они могут доставлять как боеприпасы, так и провизию для выполнения задач. То есть для нас, можно сказать, это проблема. Понятно, что мы с этой проблемой боремся, но есть то, что имеем, как говорят», — отметил он.
Иван Костюк также добавила, что бойцы сил обороны фиксируют увеличение средств воздушного нападения противника.
Напомним, новый министр обороны Михаил Федоров готовит «революцию» на поле боя.