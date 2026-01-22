ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Морозы на Харьковском направлении: военный раскрыл главную проблему для обороны

Бойцы сил обороны также фиксируют увеличение средств воздушного нападения противника.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Из-за морозов русским захватчикам удается легче преодолевать реки. Для врага это большой плюс, поскольку для них улучшается логистика.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал подполковник, начальник 11 командного пункта противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса Иван Костюк, комментируя ситуацию на Харьковском направлении.

«Для противника это большой плюс, потому что для них улучшается логистика. Они могут доставлять как боеприпасы, так и провизию для выполнения задач. То есть для нас, можно сказать, это проблема. Понятно, что мы с этой проблемой боремся, но есть то, что имеем, как говорят», — отметил он.

Иван Костюк также добавила, что бойцы сил обороны фиксируют увеличение средств воздушного нападения противника.

Напомним, новый министр обороны Михаил Федоров готовит «революцию» на поле боя.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie