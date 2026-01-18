Морозы набирают обороты: какой будет погода 19 января

Январь показывает свой характер / © pexels.com

Понедельник, 19 января, в Украине начнется значительным похолоданием и устойчивой морозной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь ожидается -14… -22ºC, завтра днем -9… -14ºC. В южных регионах температура будет несколько выше.

«В южной части будет на несколько градусов выше, но также морозно, даже в Крыму. Морозная погода будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи», — добавила синоптик.

Синоптик объясняет такую ситуацию влиянием мощного антициклона из Азии, распространяющего зону высокого атмосферного давления и на территорию Украины.

Также прогнозируется гололедица на дорогах в большинстве областей.

В Киеве 19 января будет сухо и морозно. Ночью -15 ºC, днем -10 ºC. Существенных осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.