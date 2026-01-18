- Дата публикации
-
Категория
Украина
Морозы набирают обороты: какой будет погода 19 января
Понедельник начнется холодной погодой, морозы будут продолжаться.
Понедельник, 19 января, в Украине начнется значительным похолоданием и устойчивой морозной погодой.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ближайшую ночь ожидается -14… -22ºC, завтра днем -9… -14ºC. В южных регионах температура будет несколько выше.
«В южной части будет на несколько градусов выше, но также морозно, даже в Крыму. Морозная погода будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи», — добавила синоптик.
Синоптик объясняет такую ситуацию влиянием мощного антициклона из Азии, распространяющего зону высокого атмосферного давления и на территорию Украины.
Также прогнозируется гололедица на дорогах в большинстве областей.
В Киеве 19 января будет сухо и морозно. Ночью -15 ºC, днем -10 ºC. Существенных осадков не ожидается.
Ранее синоптики сообщили, что в Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.