Морозы накрыли Украину: как долго продержится "минус" и где будет холоднее всего

В Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами. На сколько задержится минусовая температура, где намете сугробы, и какой будет погода в феврале в целом – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

На YouTube-канале ТСН смотрите видео: УКРАИНУ НАКРИЛИ "МИНУСЫ"! Как долго продержится мороз? Новый прогноз синоптиков!

Какая будет погода текущей недели

Осадков не прогнозируют, а ветер будет восточным направлениям, слабый или умеренный. Об этом, в частности, сообщила синоптикиня Наталья Диденко. А метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в среду, 12 февраля, продлится период сухой и спокойной погоды во всех регионах Украины. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…-9 °С, на побережье морей и в Закарпатье -4…+1 °С; днем -2...+3°С. В целом синоптики сообщают, что в Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами, которое задержится по меньшей мере до 15 февраля. На выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западных областях. Днем температура будет подниматься до нуля, однако ночью и утром ожидается значительное похолодание. Наталья Диденко также прогнозирует, что снег возможен только после 16 февраля, а вот потепление пока не прогнозируется.

"В дальнейшем в Украине — синоптическая скука и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы") Какой-то снег появится аж через неделю, после 16 февраля. и погоде".

О том, что Украину уже в ближайшее время засыпает снегом, сообщается и на ресурсе Ventusky. На выходных в Украине ожидается снег из-за надвигающегося с запада антициклона. О потеплении пока не идет – температура ночью 0°…-10°, днем -3°…+2°. На дорогах – гололедица. В частности, в Киеве снег ожидается с 15 февраля. Синоптики Укргидрометцентра также добавляют, что в воскресенье, 16 февраля, в большей части страны прогнозируют осадки, в частности в южных, западных областях, днем также в центральных регионах дождь со снегом, местами — лишь дождь. Возможны налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7 °С, днем -3...+2 °С. В южных регионах и Закарпатье ночью -2…+3 °С. Днем же синоптики прогнозируют до +5 °С. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль будет не зимним, а весенним в Закарпатье, теплым на западе и юге Украины и довольно суровым в Сумской и восточных областях. Закарпатская область, которую с севера и востока защищают горы, не почувствует холодное дыхание арктических масс воздуха. Весь месяц дневная температура будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла, ночью во время прояснений возможны морозы до -2 градусов. Прогнозируется много солнечных дней, но к концу февраля дождется. Тем не менее, температура останется теплой, +6...+8 градусов. В других западных областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – зима завершится дождями с мокрым снегом. В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – февраль начался с небольшого "плюса", но уже впоследствии температура изменилась на отрицательную: днем 0-2 градуса мороза, ночью до -4. Теплее всего будет на Волыни, которую дневные морозы оставили после 10 февраля, а вот самое холодное – на Сумщине. В этой области морозы задержатся до 18-20 февраля, днем прогнозируется от 0 до -4 градусов, ночью до -8. В остальных областях морозная погода возможна до 12-13 февраля. Днем 0-2 градуса мороза, ночью при прояснениях – до -5. Ближе к марту постепенно потеплеет до +3-4 градусов, в Сумской области не выше +2. Вторая половина месяца будет мокрой во всех областях: почти каждый день возможен дождь со снегом, но значительных снегопадов интернет-синоптики не ожидают. В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – погода в течение месяца прогнозируется даже холоднее, чем в северных. "Центром холода" окажется Полтавщина: весь месяц не выше +2 градусов днем и -3 градуса ночью, а при прояснениях — до -8 мороза.

Также регион покроют осадки в виде дождя с мокрым снегом. В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – весь февраль будет зимно, но солнечно, прогнозируется много погожих дней. Температура будет держаться от 0 до +2 градусов днем и от -4 до -8 градусов ночью. Самой холодной окажется середина месяца до 14 числа и днем и ночью ожидаются морозы от -1 до -3 градусов, а ночью на Донбассе и Луганщине — до -10 градусов. Осадки в регионе будут незначительными, это дождь и мокрый снег. Будет дождь и снег в пасмурные дни с плюсовыми температурами днем, поэтому устойчивого снежного покрова не будет. Лишь под ногами образуется снежная "каша", а на дорогах – гололедица. На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – погода улучшится, осадки прекратятся, облака разойдутся, выглянет солнце. Но не потеплеет: как было 3-4 градуса днем, так и останется. Ночью станет даже холоднее, чем было, потому что "одеяло" из облаков уже не будет защищать землю. Ночные морозы достигнут 3-4 градусов, а в Запорожской области даже -6 градусов. Холода уйдут с юга Украины только к концу февраля, температура постепенно повысится до +4-5 градусов. Но вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом, то есть сказать, что уже пахнет весной, не получится.

Ранее говорилось, что в Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами, которое задержится по меньшей мере до 15 февраля. На выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западных областях.

Читайте также: