Морозы не отступают: прогноз погоды в Украине на 14 января

Прогноз погоды

Из-за сложной погодной ситуации и последствий российских обстрелов сейчас украинцы особенно внимательно следят за прогнозами. Однако прогностические модели постоянно меняются, а ожидаемое ослабление морозов ежедневно «передвигается» — то на 15 января, то на 17-е.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Еще вчера в прогнозе было пару волн ослабления мороза, я заглядываю сегодня и что я вижу? Внизу — прогностическая диаграмма для Киева и там четко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-то послаблений мороза! Ночью все время в пределах -14…-17 градусов, днем около -10 градусов», — отметила эксперт.

По данным Диденко, 14 января в Украине сохранится морозная погода. Ночью ожидается -10…-15 градусов, на севере — до -20. Днем столбики термометров покажут -9…-14, на западе — -7…-12, на юге — -2…-6 градусов. На дорогах прогнозируют гололедицу, местами возможен слабый снег, однако в целом существенных осадков не предвидится.

В Киеве ночью температура снизится до -13…-15 градусов, днем будет около -10. Осадков не ожидается, но из-за мороза и влаги поверхности будут оставаться скользкими.

Напомним, аномальное похолодание и снегопады накрыли Украину. Эксперты прогнозируют, что холодная погода будет держаться как минимум неделю.